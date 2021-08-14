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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لارتفاع درجات الحرارة.. تجهيز 60 غرفة لاستقبال حالات الإجهاد الحراري في الوادي الجديد

وكيل وزارة الصحه
وكيل وزارة الصحه

أعلنت  مديرية الشئون الصحية بمحافظة  الوادي الجديد،  عن تجهيز حوالي 60 غرفة على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة؛ لاستقبال حالات الإجهاد الحراري.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريحات صحفيه ، إنه جرى تجهيز 25 غرفة بمستشفى الداخلة العام، و 10 بمستشفى الخارجة التخصصي، و 10 بمستشفى الصدر بمدينة الخارجة، و 10 بمستشفى الحميات بالخارجة، و 5 بمستشفى الفرافرة المركزي، فيما جرى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالات الإجهاد الحراري، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة بالوحدات الصحية وتجهيز فرق طبية.

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ولفت الي أن  الفرق الطبية من أطباء وطاقم تمريض، مدربة على مواجهة مثل هذه الحالات وجرى الاستعداد لها جيدا.

وأوضح محروس، أنه جرى تجهيز الغرف من خلال تركيب مراوح ومبردات هواء لاستقبال حالات الإجهاد الحراري، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد الفترة الحالية.

وأشار محروس، إلى وضع خطة تتضمن التنسيق بين المستشفيات ومرفق الإسعاف؛ لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري، والتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بالمدن والوحدات الصحية القروية.

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