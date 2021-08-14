العثور على طفل حديث الولادة ملقى بالطريق الزراعي في بنى عبيد

عثر شاب من مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، على طفل حديث الولاده ملقى على الطريق الزراعي.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة بني عبيد من محمد.ج.م. (27 سنة-سائق توكتوك)، مقيم قرية ميت سويد دائرة المركز، بعثوره على طفل ذكر حديث الولادة، ملقى على الطريق الزراعي مابين قرية إبراهيم عبد الهادي، ومدينة بني عبيد، يرتدي ملابس أطفال وملفوف بقطعة من القماش عمر يومان تقريبا، والحبل السري مربوط والحالة الصحية جيدة، ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية.

وتم إيداع الطفل مستشفى بني عبيد المركزي قسم الحضانة لتقديم الرعاية اللازمة له، وجاري تحديد والدة الطفل.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1783 إداري مركز بني عبيد، وجار العرض على النيابة العامة.