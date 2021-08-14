خطوات حجز وحدات سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل

طرحت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وحدات سكنية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ويتم فتح بابا الحجز خلال ساعات قليلة وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويستعرض موقع «صدى البلد» خطوات حجز الوحدات السكنية بـ« سكن لكل المصريين»، لمنخفضى ومتوسطى الدخل.

1- يتم شراء كراسة الشروط، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

2- يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة.

3- تسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shmff.gov.eg

و يتم طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة)، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بجانب طرح وحدات سكنية يتم تنفيذها خلال 3 سنوات (3 غرف وصالة) لمتوسطى الدخل.

ويتم كذلك طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه، كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه.

ويتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، و15 % لوحدات متوسطي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.