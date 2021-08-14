إقصاء مرشحين وتفصيل قوانين.. مخالفات في انتخابات الاتحادات للسيطرة على اللجنة الأولمبية

كشف مصادر بالجهاز المركزي للمحاسبات لـ “صدى البلد” عن مخالفات تضمنها انتخابات الاتحادات الرياضية ، حيث تم إقصاء بعض المرشحين بحجج وهمية للسيطرة على الجمعية العمومية للجنة الأولمبية .

ووفقا للمصادر أنه من بين من تم إقصاؤهم ، وليد عطا من انتخابات رئاسه العاب القوى لصالح سيف شاهين مرشح هشام حطب ، ووائل السنوسى مرشح رئاسه اتحاد تنس الطاوله لصالح معتز عاشور مرشح حطب بحجج مختلفه فى أوراق الترشح ليس لها اى اساس من الصحه.

ولفتت المصادرإلى أنه : “ تم اغلاق باب الترشح ونجح عاشور بالتزكية، كما تم اقصاء المستشار خالد زين مرشح رئاسه اتحاد التجديف لصالح عمرو النورى مرشح حطب، و اقصاء د صبرى عمر مرشح رئاسة اتحاد التجديف لصالح النورى مرشح حطب وإقصاء اي مرشح لا يضمن ولاءه في الانتخابات ”.



كما أشارت المصادر إلى أنه تم إجراء انتخابات في بعض الاتحادات قبل و أثناء منافسات دورة طوكيو وتفصيل لوائح لضمان عدم وجود منافسين مثل اجراء انتخابات اتحاد السباحة بالقائمة وليس فردي وهو ما نتج عنه عزف المرشحون عن خوض الانتخابات لصعوبة تكوين قائمة

وتابعت : “ الاتحادات التي اجريت بها الانتخابات .. السباحة والفروسية وتنس الطاولة والسلة” .

وأشارت المصادر إلى أنه تم الغاء بند شرط تأدية الخدمة العسكرية من شروط الترشح في اتحاد الفروسية واللجنة الأولمبية لعدم تأدية هشام حطب الخدمة العسكرية .