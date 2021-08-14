أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. الرئيس يتفاجأ بصورته في إحدى الوحدات السكنية بمدينة بدر

تناولت برامج التوك شو عدد من الموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

حد كان بيحلم بكده.. السيسى: 100 مليار جنيه استثمارات في العاصمة الإدارية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروعات العاصمة الإدارية تحقق تنمية كبيرة للدولة، مضيفاا :“إحنا بنعمل أفكار جديدة عشان نحقق أهدافنا.. ولم نحقق الإنجازات بقرش واحد من موازنة الدولة”.

تصل إلى 34.. الأرصاد تكشف عن انخفاض درجات الحرارة فى هذا التوقيت

قالت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال تلك الأيام واليوم خصوصا سوف بستمر إرتفاع نسبة الرطوبة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي من درجتين إلى ثلاث درجات.

الرئيس السيسي: مدفعناش قرش واحد من خزينة الدولة في المشروعات الجديدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي : احنا بنعمل أفكار جديدة عشان نحقق أهدافنا.. ولم نحقق تلك الإنجازات بقرش واحد من موازنة الدولة " .

قريبا .. الرئيس السيسي يعلن طرح العاصمة الإدارية فى البورصة بـ 100 مليار جنيه

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن العاصمة الإدارية، قائلا: إنها لم تكلف الدولة قرشا"، متابعا:" طب أنا هقول حاجة احنا عاملين حساب إن العاصمة تدخل البورصة فى أقرب فرصة بـ100 مليار جنيه، والمالية الموجودة هتكون فى صندوق شركة العاصمة”.

مش هنلغي الدعم لكن هنعيد تنظيمه.. الرئيس السيسي يطمئن المواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن دعم الدولة المصرية للمواطن المصري في 10 سنوات ، يصل إلى 3 تريليونات جنيه مصري.

لامؤاخذة.. شاهد الرئيس السيسي منفعلا: اللي تربوا في العشوائيات دي هيهدوا بلادهم

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مجهودات الدولة المصرية في تطوير العشوائيات ، ومدى البذل العملي والانفاقات المالية ، في السنوات الماضية للقضاء على هذه الظاهرة .

قعدت 50 سنة أدرسه.. الرئيس السيسي: كنت بقول البلد دي لازم تتغير

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا بد من ترتيب أوراق المشاريع الخاصة بالدولة، وقال: "كل الناس تستقبل كلامي إني بختار الطريق الصعب أوى، العشوائيات التي كانت موجودة كنت أسكت وازود التموين والعيش شوية وخلاص.. لا لا إحنا مناكلش ومنعيشي كدا".

أسعار الذهب اليوم السبت 14-8-2021.. شاهد

استعرض برنامج "صباح البلد " المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت 14-8-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

الرئيس السيسي يتفاجأ بصورته في إحدى الوحدات السكنية بمدينة بدر

تفاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بصورة له في إحدى الوحدات السكنية ، بمدينة بدر ، وذلك خلال تفقده لمستوى تشطيب الوحدات السكنية .