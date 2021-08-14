الرئيس السيسي: مدفعناش قرش واحد من خزينة الدولة في المشروعات الجديدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي : احنا بنعمل أفكار جديدة عشان نحقق أهدافنا.. ولم نحقق تلك الإنجازات بقرش واحد من موازنة الدولة " .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت : " شركة العاصمة هتحقق 100 مليار جنيه " .

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم افتتاح مشروع الإسكان الإجتماعي بمدينة 15 مايو، والذي يضم عدد 63 عمارة، بإجمالي 1512 وحدة سكنية.

في سياق أخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا بد من ترتيب أوراق المشاريع الخاصة بالدولة، مضيفا: "كل الناس تستقبل كلامي إني بختار الطريق الصعب أوى، العشوائيات اللي كانت موجودة ممكن كنت أسكت وازود التموين والعيش شوية وخلاص.. لا لأ إحنا مناكلش ومنعيشي كدا".

ووجه الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات السكنية في القاهرة اليوم، حديثه للمواطنين، قائلا: "أنا عندي ما كلش وأعيش زى ما انا بعمل دلوقتى وبالشكل الآدمي المحترم اللي إحنا بنتكلم فيه".