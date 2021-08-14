خلافات زوجية.. حلاق يلقى زوجته من الطابق الثاني بالدقهلية

ألقى زوج بزوجته من الطابق الثاني بمنطقة الجلاء في المنصورة بالدقهلية، وذلك لخلافات بينهما أثناء تواجدها بشقة شقيقتها.



تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول “أمل ص ر 22 عاما” ربة منزل مصابة بشرخ في الحوض وكسر بالذراع الأيمن إدعاء سقوط من علو، وتلقت العلاج اللازم وتصرح لها بالخروج.



وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤالها قررت بأنها أثناء تواجدها بشقة شقيقتها “ن 27 سنة” ربة منزل لوجود خلافات بينها وبين زوجها “محمد م م” 30 عاما حلاق حضر إليها وحدثت بينهما مشادة كلامية قام علي إثرها بدفعها أثتاء وقوفهما بشرفة الطابق الثاني مما أدي إلي سقوطها أرضا بالشارع وحدثت إصابتها، وبسؤال شقيقتها أيدت ذات المضمون فتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.