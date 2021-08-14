عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عاشق إثارة الجدل.. حفيد عمر الشريف الأب الروحي للمثليين في قفص الاتهام

حفيد عمر الشريف
حفيد عمر الشريف

حفيد عمر الشريف اسم انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد المنشورات الغريبة والتعليقات المثيرة للجدل التي يكتبها حفيد عمر الشريف، وكان آخرها مقطع فيديو لشاب يقوم بحركات راقصة وإيحاءات غريبة، وأرفق حفيد عمر الشريف تعليقاً عليه قائلاً  " أنا حامل" . 

تعليق حفيد عمر الشريف كان صادماً لمتابعيه رغم أن هذا الأمر بعيد تماماً عن العقل والمنطق، لكن أن يقوم رجل بكتابة تعليق مثل هذا فهو مثير للجدل بالنسبة للمتابعين، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يفعل فيها حفيد عمر الشريف أموراً غريبة، لأنه أعلن من قبل أنه مثلي الجنس . 

هجوم حاد واتهامات وانتقادات تعرض لها حفيد عمر الشريف بسبب تعليقه الذي كان على سبيل المزح، لكنه خرج عن صمته بعد أن فوجئ بحملة شرسة ضده تهاجمه على مواقع التواصل الإجتماعي، فقرر توضيح الأمر بتعليق مقتضب عبر ستوري أنستجرام . 

وكتب حفيد عمر الشريف أنه اكتسب بعض الوزن خلال إصابته بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما قام بالسخرية من الأمر وهذه الأخبار بنشر صورة “فوتوشوب” وبطنه منتفخ  وكتب عليها: "إذا سُئل أي شخص عن هذا الأمر فـ الأب هو نانسي عجرم". 

txt

بعد تداول فيديو.. حقيقة حمل حفيد عمر الشريف| صور

txt

نشرة المنوعات.. حقيقة "حمل" حفيد عمر الشريف.. وخيانة في بيت شويكار

وقائع حفيد عمر الشريف

ونشر حفيد عمر الشريف  صورة خلال شهر أبريل الماضي عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو مرتديا حمالة صدر نسائية وعلق عليها قائلا: "عندما يتحدث دونالد ترامب يأتي في بالي نفس المعتقدات عندما أرتدي البكيني"، حيث ظهر بعدها بأيام عاريا ويحمل العلم المصري مستشهدا بالقرآن.

حفيد عمر الشريف قام في 2020 بفعل غريب أيضاً تسبب في الهجوم عليه، حين قرر نشر صورة لمؤخرته عارية على حسابه الرسمي على أنستجرام، وهو ما قوبل بالهجوم الحاد عليه خاصة وأنه حفيد نجم كبير على مستوى مصر والعالم . 

وفي 2014 أعلن حفيد عمر الشريف أنه مثلي الجنس خلال إحدى لقائاته الإعلامية، ووصف نفسه بأنه الأب الروحي للمثليين في المنطقة العربية. 

معلومات عن حفيد عمر الشريف

ولد في 28 نوفبر 1983 ، لأب مصري " طارق عمر الشريف" ، وأم يهودية كندية، وأثناء طفولته ، كان شريف يتنقل ذهابًا وإيابًا بين مونتريال وباريس والقاهرة. 

حصل حفيد عمر الشريف على بكالوريوس من جامعة كوينز ، وماجستير في السياسة المقارنة من كلية لندن للاقتصاد ، وشهادة في الفنون المسرحية من معهد لي ستراسبيرغ.  

دخل حفيد عمر الشريف مجال التمثيل حيث ظهر في مسلسل وجه القمر عام 2000 ، والمسلسل الكندي الناطق بالفرنسية 2005-6 فيرجيني ، كما ظهر في فيلم حسن ومرقص عام 2008 ، والفيلم الأيرلندي الكتاب المقدس لعام 2016.

عندما أصبح عمر جونيور ممثلاً ، قال له جده عمر الشريف: "أعطيتك اسمي ، أعطيتك مظهري. لن أعطيك أي شيء آخر. عليك أن تفعل ذلك بنفسك بالكامل ".

حفيد عمر الشريف صور حفيد عمر الشريف حفيد عمر الشريف على انستجرام معلومات عن حفيد عمر الشريف حفيد الفنان الراحل عمر الشريف

موضوعات متعلقة

بعد تداول فيديو.. حقيقة حمل حفيد عمر الشريف| صور

ترشيحاتنا

الإعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2021 .. غدا

مفوضية اللاجئين فى مصر لصدي البلد: 42 ألفا و325 شخصا يستفيدون بصرف إعانات نقدية شهرية

محمد صلاح أساسي.. ليفربول بالقوة الضاربة أمام نوريتش بالدوري الإنجليزي

يوم عاشوراء .. تعرف على فضله والحكمة من صيامه

التصعيد للفيفا.. سموحة يجهز أوراقه لشكوى الاتحاد المصري بسبب الكونفدرالية

الذهب يرتفع 8 جنيهات خلال أسبوع ..تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 عمال يعتدون جنسيا على شاب من ذوي القدرات الخاصة في العجوزة

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة..اختبار الـ DNA يثبت زواج إلهان عمر من شقيقها

بعد أيام من زفافها.. إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا

حسم الجدل.. الصحة: الموجة الرابعة لفيروس كورونا في ديسمبر

بعد تداول فيديو.. حقيقة حمل حفيد عمر الشريف| صور

صفقة الأهلي المرتقبة.. قرار مفاجئ من مدرب برايتون تجاه بيرسي تاو

لمدة 15 ساعة.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية اليوم

بعد تصريحات السيسي.. عقوبة التلاعب في شقق الإسكان الاجتماعي تصل للحبس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

ده قراري.. تطورات جديدة في واقعة اعتداء محمد سامى على إيمي سالم

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ