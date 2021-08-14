عاشق إثارة الجدل.. حفيد عمر الشريف الأب الروحي للمثليين في قفص الاتهام

حفيد عمر الشريف اسم انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد المنشورات الغريبة والتعليقات المثيرة للجدل التي يكتبها حفيد عمر الشريف، وكان آخرها مقطع فيديو لشاب يقوم بحركات راقصة وإيحاءات غريبة، وأرفق حفيد عمر الشريف تعليقاً عليه قائلاً " أنا حامل" .

تعليق حفيد عمر الشريف كان صادماً لمتابعيه رغم أن هذا الأمر بعيد تماماً عن العقل والمنطق، لكن أن يقوم رجل بكتابة تعليق مثل هذا فهو مثير للجدل بالنسبة للمتابعين، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يفعل فيها حفيد عمر الشريف أموراً غريبة، لأنه أعلن من قبل أنه مثلي الجنس .

هجوم حاد واتهامات وانتقادات تعرض لها حفيد عمر الشريف بسبب تعليقه الذي كان على سبيل المزح، لكنه خرج عن صمته بعد أن فوجئ بحملة شرسة ضده تهاجمه على مواقع التواصل الإجتماعي، فقرر توضيح الأمر بتعليق مقتضب عبر ستوري أنستجرام .

وكتب حفيد عمر الشريف أنه اكتسب بعض الوزن خلال إصابته بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما قام بالسخرية من الأمر وهذه الأخبار بنشر صورة “فوتوشوب” وبطنه منتفخ وكتب عليها: "إذا سُئل أي شخص عن هذا الأمر فـ الأب هو نانسي عجرم".

وقائع حفيد عمر الشريف

ونشر حفيد عمر الشريف صورة خلال شهر أبريل الماضي عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو مرتديا حمالة صدر نسائية وعلق عليها قائلا: "عندما يتحدث دونالد ترامب يأتي في بالي نفس المعتقدات عندما أرتدي البكيني"، حيث ظهر بعدها بأيام عاريا ويحمل العلم المصري مستشهدا بالقرآن.

حفيد عمر الشريف قام في 2020 بفعل غريب أيضاً تسبب في الهجوم عليه، حين قرر نشر صورة لمؤخرته عارية على حسابه الرسمي على أنستجرام، وهو ما قوبل بالهجوم الحاد عليه خاصة وأنه حفيد نجم كبير على مستوى مصر والعالم .

وفي 2014 أعلن حفيد عمر الشريف أنه مثلي الجنس خلال إحدى لقائاته الإعلامية، ووصف نفسه بأنه الأب الروحي للمثليين في المنطقة العربية.

معلومات عن حفيد عمر الشريف

ولد في 28 نوفبر 1983 ، لأب مصري " طارق عمر الشريف" ، وأم يهودية كندية، وأثناء طفولته ، كان شريف يتنقل ذهابًا وإيابًا بين مونتريال وباريس والقاهرة.

حصل حفيد عمر الشريف على بكالوريوس من جامعة كوينز ، وماجستير في السياسة المقارنة من كلية لندن للاقتصاد ، وشهادة في الفنون المسرحية من معهد لي ستراسبيرغ.

دخل حفيد عمر الشريف مجال التمثيل حيث ظهر في مسلسل وجه القمر عام 2000 ، والمسلسل الكندي الناطق بالفرنسية 2005-6 فيرجيني ، كما ظهر في فيلم حسن ومرقص عام 2008 ، والفيلم الأيرلندي الكتاب المقدس لعام 2016.

عندما أصبح عمر جونيور ممثلاً ، قال له جده عمر الشريف: "أعطيتك اسمي ، أعطيتك مظهري. لن أعطيك أي شيء آخر. عليك أن تفعل ذلك بنفسك بالكامل ".