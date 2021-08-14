نشرة المنوعات.. حقيقة "حمل" حفيد عمر الشريف.. وخيانة في بيت شويكار

رصد موقع "صدى البلد"، عدد من الأخبار المتنوعة والمختلفة التي شهدتها الساحة الإخبارية خلال الساعات الماضية، كان من أبرزها حقيقة حمل حفيد عمر الشريف، والذكرى الاولى لوفاة الفنانة شويكار، إلى جانب العديد من الاخبار الآخرى.

بعد تداول فيديو.. حقيقة حمل حفيد عمر الشريف| صور



تصدر "عمر الشريف جونيور" حفيد الفنان الراحل عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة، منصة الأخبار والتريند خلال الساعات الماضية، بعد تداول أخبار محتواها "أنه حامل".

وتناقلت العديد من المواقع الإخبارية العربية والإنجليزية، النبأ مصحوبا بصورة من أحد الفيديوهات التي يرقص فيها ودون أسفلها عبارة "أنا حامل".

وبعد كل هذه الضجة التي صاحبت الخبر لساعات، خرج "عمر الشريف جونيور" عبر حسابه على موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام" يتعجب من تناقل الخبر بشكل غير صحيح.



دبرت له كمينا.. رسالة معجب سببت الرعب لـ شويكار لأيام



رسائل من هنا ورسائل من هناك، معجبون يبدون حبهم ومغرمون فاضت خطاباتهم بنيران الحب المشتعلة في قلوبهم، فكان من نصيب الفنانة الراحلة شويكار أن يهيم بها مغرم أمطرها برسائل الحب والغرام تتلقاها وتقرأها وتصمت، فكان سكوتها يؤجج مشاعره وغضبه حتى أبدل سطور الحب في جواباته لـ تهديد ووعيد وتشويه.

"أمامك أسبوع فقط.. فإن لم ترحميني لن أرحمك، سأشوه الجمال الذي باعد بيني وبينك، سأطفى فتنتك بماء النار سأجعلك تندمين، وسأعيش بحسرة مثلك على جمالك بقية العمر.. فلأحرمك من جمالك وأجردك من سلاحك"، كانت تلك السطور التي تشم منها حرارة الحب الشديد رسالة تلقتها شويكار من أحد المعجبين.

أرعبت سطور الخطاب قلب شويكار، حتى أصبح منامها كوابيس مخيفة، فقالت في حوار سابق" هذا خطاب موجه لي، الغريب أنه من معجب طالما بعث لي رسائل غرامية كنت أهملها، وها هو الآن يريد أن ينتقم".



خيانة في منزلها.. شويكار تكشف زوجها في أحضان صديقتها المقربة



اقتسما كل شيء ضحكات وحكايات وليالي وأماني وسنوات من العمر، وأخيرًا قررت إحداهما أن تقتسم مع الأخرى زوجها أو خطفه من أحضانها إن أمكن، كانت تلك الصداقة القوية التي عاشتها الفنانة الراحلة شويكار عائدها الخيانة على يد صديقتها المقربة.

لم يخطر ببال الفنانة شويكار التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم قبل عام مضى، أن صديقتها العزيزة والمقربة لها ستكون أول من يغرس سكين الخيانة بظهرها.

20 عامًا من العزلة.. رجل يوزع أمواله ويترك منزله للعيش في كهف



ألقى كل حياته وماضيه خلفه واتجه وحيدًا بلا مال أو جاه إلى كهف جبلي ليسكنه بعيدًا عن المجتمع والناس والعالم أجمع، 20 عامًا على هذا الوضع لا يظهر من كهفه إلا للضرورة القصوى، ولكنه ظهرأخيرا لتلقي لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".

انفصل "بيانتا بتروفيتش" البالغ من العمر 70 عامًا عن المجتمع منذ 20 عامًا، ليخرج من محرابه في رحلة نادرة إلى المدينة لتلقي لقاح كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.