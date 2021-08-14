نتيجة تصفيات بطولة كرة الطائرة فتيات بالمعاهد الأزهرية

انطلقت صباح اليوم تصفيات منتخبات المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية لبطولة كرة الطائرة للفتيات ، واتسمت بروح التنافس بين منتخبات المناطق المشاركة مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لجميع المشاركات فى البطولة من طالبات وهيئة إشراف.



وجاءت نتيجة التصفيات كالتالى:-

أولاً قطاع الأسكندرية: وكانت المنافسة بين مناطق (الإسكندرية– البحيرة – الغربية – كفر الشيخ –جنوب سيناء).

وذلك على ملاعب المدينة الشبابية بأبو قير بمدينة الإسكندرية وصعد إلى النهائيات المركزيه منطقتى ( البحيرة والإسكندرية) .



ثانياً قطاع بورسعيد: وكانت المنافسة بين مناطق(المنوفية – الدقهلية –الشرقية)وصعد إلى النهائيات المركزيه منطقتى (الشرقية و الدقهلية) وذلك على ملاعب صالة 6 أكتوبر المغطاة ببورسعيد.



ثالثاً قطاع بني سويف: وكانت المنافسة بين مناطق( بنى سويف – الجيزة – المنيا – القاهرة ) وذلك على ملاعب الصالة المغطاة ببنى سويف وصعد إلى النهائيات المركزيه منطقتي(القاهرة وبني سويف).



رابعاً قطاع الأقصر: صعد إلى النهائيات المركزيه منطقتى(أسيوط والأقصر) بالتزكية.

ألف مبروك للمناطق الصاعدة للنهائيات.

تصفيات فتيات المعاهد الأزهرية في بطولة كرة اليد

كما انطلقت تصفيات منتخبات المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية لبطولة كرة اليد ( فتيات ) واتسمت بروح التنافس بين منتخبات المناطق المشاركة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لجميع المشاركات فى البطولة من طالبات وهيئة اشراف.



وقد جاءت نتيجة التصفيات كالتالي:-



أولاً قطاع الإسكندرية وكانت المنافسة بين مناطق (الإسكندرية– البحيرة – الغربية – كفر الشيخ –جنوب سيناء).

وذلك على المدينة الشبابية بأبو قير بمدينة الإسكندرية وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتي ( الغربية وكفر الشيخ) .



ثانياً قطاع بورسعيد وكانت المنافسة بين مناطق( بورسعيد – المنوفية – الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية)وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتى (الشرقية و الدقهلية) وذلك على ملاعب صالة 6 أكتوبر المغطاة.



ثالثاً قطاع بني سويف وكانت المنافسة بين مناطق( بنى سويف – الجيزة – المنيا – القاهرة ) وذلك على ملاعب الصالة المغطاة ببنى سويف وصعد إلى النهائيات المركزيه منطقتي(القاهرة وبني سويف).



رابعاً قطاع الأقصر وكانت المنافسة بين مناطق( الأقصر – أسوان – أسيوط )وذلك على ملاعب مركز التنمية الرياضية بطيبة وبحضور الدكتورة نوال حسنى مدير عام الرعاية الرياضية بالأزهر الشريف و أيمن نصر مدير إدارة التخطيط والتوجيه والمتابعة و الدكتور خليفه إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر و جمالات كامل الوكيل الشرعي وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتى أسيوط وأسوان.

821fb2cf-73f3-4313-8c12-79731f21425c

95cf0066-cdfb-4341-ade1-b21fc681ea04

084e1a04-8030-4cd9-84f1-1ebfc8402063

78d8ca6b-4975-4f7c-9d35-dc88575fe859