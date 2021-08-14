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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تستقبل أول فوج من المعتمرين على أرضها

الحرم المكي الشريف
الحرم المكي الشريف

وصل أول فوج من معتمري الخارج إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وكان في استقبالهم أعضاء من اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة، والقنصل النيجيري في جدة.


وسيتوجه الفوج  للمدينة المنوّرة لقضاء عدة أيام وزيارة المسجد النبوي، ثم الذهاب لمكة المكرّمة لأداء مناسك العمرة، تمّ تجهيز الفندق والمواصلات والإعاشة لهم بأعلى المواصفات والمقاييس.


من جانبه، أكّد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزياره هاني بن علي العميري؛ دخول معتمري الخارج هذا العام 1443 بمجموعات من عدة دول حيث تتشرّف المملكة باستقبالهم بكل حفاوة وترحاب، منوّهاً باستعداد شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين لخدمتهم وتقديم الضيافة المميزة لضيوف الرحمن من فنادق ومواصلات وإعاشة وجولات سياحية حول مملكتنا الغالية، وحجز مواعيد دخول الحرمين الشريفين، وكل ما يحتاج إليه ضيوف الرحمن بكل يسرٍ وسهولةٍ بالإشراف والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.
 

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