ليفربول ضد نوريتش .. جوتا يسجل الهدف الأول بـ أسيست محمد صلاح

سجل فريق ليفربول الهدف الأول في شباك نورويتش سيتي، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في الدقيقة 26، استطاع أرنولد أن يساهم في هدف ليفربول الأول بعد عرضية وصلت إلى صلاح ثم يمرر لجوتا والذي يسجل هدف الليفر الأول بعد انفراده بالمرمى.

تسيميكاس في الدقيقة العاشرة مرر بعرضية نحو جوتا لكن يشتتها مدافع نورويتش إلى ضربة ركنية ثم تنفذ الركنية ويقوم كيتا بعرضية نحو جوتا الذي يسدد رأسية رائعة لكن حارس الفريق "الكناري" يتألق ويبعد الكرة لركنية مرة أخرى.

تشكيل ليفربول ضد نوريتش سيتي

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: ألكسندر أرنولد - ماتيب - فان دايك - تسيميكاس

الوسط: جيمس ميلنر - نابي كيتا - فابينيو.

الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا.