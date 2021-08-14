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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب: طرح شركات العاصمة الإدارية في البورصة سيؤدي إلى تقويتها بين البورصات العالمية

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة،  ان طرح شركة العاصمة الادارية في البورصة سيكون له اثر كبير على البورصة ، حيث انها لديها قوائم  مالية وايضا لديها ملاءة ماليه عالية وبالتالي ستغطي الطرح اكثر من مرة .

واضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريح خاص لـ" صدي البلد"،  ان دخول شركة قوية مثل شركة العاصمة الإدارية،  حيث ان عدد الشركات المسجلة في البورصة محدود ، وبالتالي دخول شركة ضخمة مثل شركة العاصمة الإدارية،  سيؤدي إلى تقوية البورصة المصرية بين البورصات العالمية.

وكان قد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن العاصمة الإدارية، قائلا: إنها لم تكلف الدولة قرشا"، متابعا:" طب أنا هقول حاجة احنا عاملين حساب إن العاصمة تدخل البورصة فى أقرب فرصة بـ100 مليار جنيه، والمالية الموجودة هتكون فى صندوق شركة العاصمة”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات السكنية في مدينة بدر، أن شركة العاصمة ليست لها علاقة بهيئة المجتمعات العمرانية.

وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث أنها دائمًا ما تؤكد إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لكافة فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

شركة العاصمة الإدارية البورصة البورصات العالمية الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الادارية

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