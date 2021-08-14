إزاي تدلعي جوزك.. الكاتبة فاطمة الزهراء ترشدك لأسرع الطرق لقلب الرجل

"إزاي تدلعي جوزك" شعار اتخذته الكاتبة والفيديو بلوجر " فاطمة الزهراء" لنصح الفتيات والسيدات لطريقة التعامل المناسبة مع أزواجهم أو مع الشخص الذي يرتبطون به، وذلك لتحسين العلاقات بين الرجل والست بعد أن سادت حالات الطلاق وجرائم القتل التي أصبحت وصمة عار على مجتمعنا.

ترى " فاطمة الزهراء" أن على السيدات مراعاة ظروف الرجل وحالته النفسية وعدم الضغط عليه نفسياً واختيار الوقت المناسب للتحدث معه حتى لا تندلع أي مشاجرات بينها وبين الشخص الذي ترتبط به.

ومن ضمن نصائح الفيديو بلوجر " فاطمة الزهراء"، خلال ندوة بموقع “صدى البلد” الإخباري، هي تعامل السيدات بلطف مع الرجل وتدليله بشكل مناسب كمنحه هدية حتى وإن كانت بسيطة للغاية للتعبير عن حبها له، وإعداد معها وجبة يفضل تناولها وذلك الأمر يمحي اي خلافات او مشاكل بين الأزواج وله نتيجة جيدة في تحسين العلاقة بين الطرفين.



تعتقد "فاطمة الزهراء" أن معظم الرجال بسطاء واحتياجاتهم بسيطة وليس لديهم تفاصيل معقدة و لديهم وضوح كبير فيما يحبه ويكرهه، لذا على السيدات الاختصار في مطالبهم و طلبه بشكل مباشر دون الدخول في تفاصيل لا يفضل الرجل سماعها خاصة في الأوقات التي يواجه فيها المشاكل بعمله تجنباً لوقع أي مشاكل أو ضغوطات قد تفسد العلاقة فيما بعد.

ترى الكاتبة " فاطمة الزهراء" انه ليس من العيب ان ترقص الزوجة لزوجها لكون هذا الأمر يسعد الرجل كثيرا، وذلك بدلا من ان يشاهد الرقصات عبر التلفزيون ، موضحة أن هناك بعض الفتيات تخجل من هذا الأمر او تخشى بأن يسخر منها زوجها إذا فعلت ذلك.



تنصح أيضا " فاطمة الزهراء" السيدات والفتيات بإرسال رسالة لطيفة إلى أزواجهم في الصبح تمنحه السعادة والإحساس بالاهتمام، ليبدأ يومه بشكل أفضل وهادئ.



ترى الكاتبة فاطمة الزهراء" إن العطاء والاهتمام لابد ان يكون متبادلا، ولا يصح للمرأة أن تفكر في عطائها و مشاعرها لزوجها قبل أن تمنحه إياها لأن العلاقة الطبيعية لا تحتاج إلى التفكير في العطاء بكافة أشكاله، وغير ذلك تكون حياة غير سوية وسليمة.



تعتقد انه لا يوجد معنى لكلمة العنوسة وأن هذا المسمى غير صحيح ولا يصح تداوله، لان في وجهة نظرها ان الزواج لا يرتبط باي عمر انما مرتبط باختيار الشخص المناسب في التفكير والشخصية، نصاحة كافة الفتيات بعدم الزواج دون اختيار الشخص المناسب لهن.