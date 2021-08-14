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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: مصر تعلن خلوها من العشوائيات في هذا الموعد

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى،  تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لـ مشروعات سكنية اليوم، إن  الدولة المصرية تنشئ وحدات سكنية في كافة ربوع الوطن وتلك الوحدات السكنية متشطبة بالكامل .

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،  :"الدولة المصرية عملت على القضاء على العشوائيات  لتحسين جودة حياة المواطن ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"   بعض المصريين كانوا يعيشون في مناطق  عشوائية، والدولة المصرية أنهت ملف العشوائيات وبعد 3 شهور من الان  سيتم إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة والعشوائيات ".

 

افتتاحات الرئيس السيسي 

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو، والذي يضم 63 عمارة، بإجمالي 1512 وحدة سكنية.

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتم التحرك فى سياق وتصور متكامل للدولة المصرية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه اليوم العديد من المشروعات السكنية فى مدينة بدر، أن قضية الوعي هى أخطر قضية تواجه المجتمعات على مستوى العالم.

 

وتابع الرئيس السيسي:"النمو السكاني فوق طاقة الدولة يترتب عليه ممارسات وسلوكيات وسيؤدي إلى تدمير الدولة وكاد أن يدمر الدولة فى 2011".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن دعم الدولة المصرية للمواطن المصري في 10 سنوات ، يصل  إلى 3 تريليونات جنيه مصري.

السيسي الرئيس السيسي العشوائيات أحمد موسى اخبار التوك شو

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