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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بروسيا دورتموند يفوز 5-2 على إينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

هالاند
هالاند

فاز فريق بروسيا دورتموند على إينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى لبطولة الدوري الألماني.

افتتح ماركو رويس التسجيل لـ بروسيا دورتموند في الدقيقة 23، لكن زميله باسلاك سجل هدف التعادل لإينتراخت بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27.

وسجل ثورجان هازارد الهدف الثاني لـ بروسيا دورتموند في الدقيقة 32، قبل أن يحرز النرويجي إيرلينج هالاند ثالث أهداف فريقه في الدقيقة 34.

وسجل جيوفاني ريينا الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة 58، أعقبه هالاند بالهدف الخامس في الدقيقة 72.

وسجل هاوج هدفًا لـ إينتراخت في الدقيقة 86، لكنه لم يمنع فريقه من تفادي الهزيمة.

بتلك النتيجة، تحصل بروسيا دورتموند على أول 3 نقاط لهم في المسابقة، ليحتلوا المركز الثالث.

تشكيل بروسيا دورتموند

وضم تشكيل بروسيا دورتموند كل من:

في حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: شولز - فيتسل - أكانجي - باسلاك

خط الوسط: داوود - بيلينجهام - رويس

خط الهجوم: ثورجان هازارد - رينا - هالاند

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