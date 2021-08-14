طالبان تقترب من كابول.. وتحرك عاجل من بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، الموافقة على إرسال 5 آلاف جندي إلى أفغانستان، وذلك لتأمين انسحاب الأمريكيين من ذلك البلد، في ظل تقدم متسارع لحركة طالبان واقترابها من السيطرة على العاصمة كابول.

وقال بايدن إنه أبلغ ممثلي طالبان في الدوحة أن أي عمل يضع مهمة أو أفراد الولايات المتحدة في خطر؛ سيواجه من القوات الأمريكية.

وحذر الرئيس الأمريكي، طالبان، من رد عسكري "سريع وقوي"؛ إذا هاجمت الحركة المتطرفة، المصالح الأمريكية.

وأوضح الرئيس بايدن أنه أمر القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات، بالمحافظة على القدرات واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية من أفغانستان.

وباتت حركة طالبان على مشارف العاصمة الأفغانية كابول، بعد سيطرتها على 24 من أصل الولايات الأفغانية الـ34.

وكان متحدث باسم حركة طالبان أعلن السيطرة على مدينة شرنة، مركز ولاية بكتيكا شرق البلاد، وكافة المرافق الحكومية فيها.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن مسؤول أفغاني قوله إن طالبان استولت على مدينة مزار شريف الشمالية، وأن القوات الحكومية فرت باتجاه الحدود مع أوزبكستان.

وقال أفضل حديد رئيس مجلس محافظة بلخ إن طالبان سيطرت على مزار شريف، موضحا أن المدينة سقطت على ما يبدو دون قتال، مشيرا إلى أن الجنود تركوا معداتهم وتوجهوا نحو المعبر الحدودي.

وأكد نائب أفغاني أن ولاية دايكندي الواقعة وسط أفغانستان استسلمت لحركة طالبان دون قتال.