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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"مترو": تغريدة وكيل محمد صلاح الغامضة تثير التكهنات حول عقده مع الريدز

محمد صلاح
محمد صلاح

 رأت صحيفة “مترو” البريطانية، أن التغريدة الغامضة التي كتبها رامي عباس، وكيل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، أثارت التكهنات بشأن عقد الدولي المصري مع الريدز.


وأوضحت الصحيفة، في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، أن تغريدة رامي عباس، التي كتبها بعد وقت قصير من هدف موكله، وهي: “أتمنى أن يشاهدوا”؛ “تثبت صحة التقارير الأخيرة التي تشير لعدم وجود اتفاق حتى الآن”.

 
وأشارت إلى أن فيرجيل فان ديك، أصبح آخر لاعب يوقع عقدًا جديدًا طويل الأمد مع نادي أنفيلد هذا الأسبوع، ففي الأسابيع الأخيرة، قام “فان ديك، وترينت ألكساندر-أرنولد، وأليسون بيكر، وفابينيو” بصياغة صفقات جديدة طويلة الأمد، مع إصرار المدير الفني يورجن كلوب على أن تأمين مستقبل لاعبي النادي؛ كان أهم أعمالهم هذا الصيف.


وبدأ ليفربول مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز على مضيفه نوريتش سيتي بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى للمسابقة.


ونجح الدولي المصري محمد صلاح في قيادة ليفربول لتحقيق الفوز على مضيفه نوريتش سيتي بثلاثة أهداف دون رد مساء اليوم؛ بعدما أحرز هدفا في الدقيقة 74، وصنع هدفين آخرين لزميليه ديوجو جوتا في الدقيقة 26، وروبرتو فيرمنيو في الدقيقة 65.


الفوز منح ليفربول أول 3 نقاط له في الدوري الإنجليزي، فيما فشل نوريتش سيتي الصاعد حديثا للبريميرليج في حصد أي نقطة من اللقاء.

محمد صلاح ليفربول الانجليزي يورجن كلوب كرة القدم المدير الفني فريق ليفربول

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