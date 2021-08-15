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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد ينتهي من تسجيل أغنية فيلم 200 جنيه

أحمد سعد
أحمد سعد

انتهى المطرب أحمد سعد، من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه"، الأغنية من ألحانه أيضا ، ويجري حاليا  أعمال المونتاج للأغنيه داخل شركة " sequence ، ويطرح الفيلم بدور العرض السينمائي 25 أغسطس.

فيلم "200 جنيه، تدور احداثه في اطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة لكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

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«200 جنيه»، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي ،أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي،بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي ،مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج  محمد أمين، ومن إنتاج شركتي «فيردي» لـ محمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي.

أحمد سعد خالد الصاوي بيومي فؤاد المطرب أحمد سعد ليلى علوي احمد السقا هاني رمزي اسعاد يونس

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