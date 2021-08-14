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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طولان: غياب التركيز سبب الخسارة من الأهلي في الدوري

صدى البلد

أكد حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي أن غياب التركيز هو السبب الرئيسي للخسارة بهدفين نظيفين من الأهلي اليوم السبت في الدوري المصري .

وقال طولان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن فريقه افتقد للتركيز في بداية المباراة فمني مرماه بهدف من والتر بواليا بجانب غياب التوفيق عن بعض اللاعبين.

وأضاف :"بدأنا المباراة بشكل سيء واستقبلنا هدفا مبكرا أثر على مستوى الفريق. لدينا غيابات كثيرة لذلك دفعت بخمسة ناشئين أمام الأهلي".

وأوضح أن أداء فريقه لم يكن على المستوي المأمول أمام الأهلي في تلك المباراة رغم تحسنه في الشوط الثاني.

فوز الأهلي

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ونجح في هز شباك إنبي مع الدقيقة الثانية بهدف حمل توقيع والتر بواليا، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 28 من تمريرة محمود كهربا الرائعة.

وكاد الأهلي يهز شباك إنبي بالهدف الثالث في العديد من الفرص السهلة التي لم تكتمل، ولم يكتب لها النهاية السعيدة نتيجة لعدم التوفيق ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة. 
   
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 68، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 39.

حلمي طولان نادي إنبي الدوري المصري والتر بواليا ستاد الأهلي we السلام

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