ماجد الكدواني لإبنه: الفن رسالة وشهادتي فيك مجروحة

أبدى الفنان ماجد الكدوانى، رأيه فى نجله “يوسف ماجد الكدوانى” الذى شارك فى مسلسل الأختيار 2 الموسم الرمضانى الماضى.

وقال الكدوانى: "شهادتى فى يوسف مجروحة، واتفقت أنا وهو من زمان، على أن مفيش إنسان هينجح فى حاجة إلا بعد دراستها وأن يكون محب لها".

وتابع ماجد الكدوانى: "يوسف درس الفن لمدة 5 سنوات فى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف ماجد الكدوانى: "الفن مهنة شريفة ومش أي حد يقدمه، لازم يكون موهوب ويقدم من خلالها رسالة هادفة.

وشارك يوسف ماجد الكدواني كأحد العناصر الإرهابية في مسلسل الاختيار2، لكن الدور الأكبر له كان في مسلسل ولاد ناس.

وفى وقت سابق قال ماجد الكدواني في مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة، إن ابنه يوسف درس صناعة السينما والتمثيل في أمريكا، وتعلم كل التفاصيل التي تساعده ليكون فنانا شاملا.

وأوضح ماجد الكدواني أن نصيحته الدائمة لابنه هي أن يقدم ما يحبه وما يميل له قلبه ويصدقه، والاهتمام بالتفاصيل حتى يستطيع تحقيق النجاح.

وتحدث ماجد الكدواني عن موهبة ابنه يوسف الفنية قائلا: "هو متأسس مش جاي من ع القهوة ولا فجأة.. كان بيسمع كلامي من صغره ولما كبر بقينا بنتكلم أكثر تخصصية ولما بدء الدراسة والشغل بقينا نتكلم ونتناقش كتير إزاي يبقى عندنا مصداقية ونراعي التفاصيل والرسالة التي هقدمها".