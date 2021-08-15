الإمام الأكبر لوالدة الأول على الثانوية الأزهرية: تحيتي وتقديري لكل أم مكافحة.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مكالمة هاتفية لشيخ الأزهر أثناء تهنئة الطالب أمير محمد فهمي عمارة سعيد، الأول مكرر بالقسم العلمي في الشهادة الثانوية.

وعبر شيخ الأزهر عن سعادته بهذه الأسرة الكريمة التي ربت أبنائها في الأزهر الشريف وتفوقوا في دراستهم.

وقال شيخ الأزهر : تأثرتُ بهذه الأمِّ الفاضلة والمربية النبيلة، التي رغم وفاة زوجها إلا أنها كرَّست حياتها لتربية أبنائها وتعليمهم، وجعلت منهم نماذجَ متميزةً في التفوق والنَّجاح .. تحيَّتي وتقديري وإجلالي لهذه الأم، ولكل أمٍّ تكافح وتجعل من أبنائها مشروعَ حياة.

وأخبرت أم الطالب الأول على القسم العلمي، أن لها ثلاثة من الأبناء في الأزهر، مريم معيدة في كلية الصيدلة وأميرة في الفرقة الثالثة في كلية الطب وأمير سيلتحق بكلية الطب، وكلهم كانوا من الأوائل.

وتابعت: والدهم متوفي منذ تسع سنوات ، وأخبرها شيخ الأزهر بأنه سيعقد حفل تكريم لأوائل الثانوية الأزهرية للطلاب وأولياء الأمور سويا.