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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توقعات الأرصاد لطقس اليوم وتحذيرات هامة للمواطنين.. فيديو

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال هذا الأسبوع درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض الطفيف والتدريجي، لافتة إلى أن درجة الحرارة اليوم على القاهرة تصل إلى 37 درجة مئوية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، على فضائية اكسترا نيوز، أن درجات الحرارة تصل في السواحل الشمالية للبلاد إلى 32 درجة، بينما شمال الصعيد 39 مئوية.

وأشارت  متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه خلال هذا الأسبوع من المتوقع أن تتأرجح درجات الحرارة ما بين 36 و 37، ولكن ارتفاع  نسب الرطوبة مازالت تشعرنا بارتفاع نسب الحرارة.

وتابعت أنه مع بداية الشهر القادم نسب الرطوبة ستقل تدريجياً، ودرجات محافظات وشمال الصعيد سيحدث بها أنخفاض بسيط خلال الفترة القادمة.

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة خاصة خلال ساعات الليل يؤدي إلى تكون الشبورة المائية على الطرق الصحراوية والزراعية السريعة ولكنها تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، لذلك ننصح المواطنين بتوخى الحذر والسير بهدوء تام.

وفى سياق آخر، عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صباح البلد"، تقريرًا مفصلًا عن  درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 15-8- 2021، في القاهرة والمحافظات.

القاهرة العظمى 37 والصغرى 26

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 27

الإسماعيلية العظمى  38 والصغرى 25

الدقهلية العظمى 38 والصغرى 25

الغردقة العظمى 41 والصغرى 28

المنيا العظمى 39 والصغرى 25

في سياق متصل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ48 ساعة القادمة، حيث تستمر درجات الحرارة في ارتفاعها على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يكون الطقس شديد الحرارة ورطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

ويكون طقس الـ48 ساعة القادمة، ليلا، معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وباقي الأنحاء، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.


أما عن الظواهر الجوية المصاحبة لـ طقس الـ 48 ساعة القادمة، الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


 

الأرصاد الجوية درجات الحرارة ارتفاع نسب الحرارة نسب الرطوبة هيئة الأرصاد الجوية درجة الحرارة اشعة الشمس

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