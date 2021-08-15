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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في ذكرى وفاتها.. ابنة شويكار: كانت حنينة وأحفادي طالعين زيها

الفنانة الراحلة شويكار
الفنانة الراحلة شويكار

قالت منة الجواهرجي، نجلة الفنانة شويكار، إنها ختمت لأمها القرآن الكريم، مضيفة أن الفنانة الراحلة كانت بسيطة جدا.

وأضافت منة الجواهرجي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح "، على فضائية "دي إم سي"، أن شويكار كانت حنينة جدا على أبنائها وأحفادها، وتمنحهم عطاء بلا حدود".

وأشارت إلى أنها كانت أما رائعة وكانت بالنسبة لها الأم والأخت والصاحبة، مضيفة: "بناتي واخدين منها كتير وأحفادي أكثر.

وأردفت: "كانت بتحب البرنامج جدا، وتصحى الصبح تتفرج عليكم، ووصتني أخلي بالي من زوجي وأبنائي.

فى ذكرى وفاتها.. تعرف على تفاصيل قصة حب شويكار والمهندس وسر إعتزالها الفن

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنانة شويكار، والتى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم لعام 2020، بعد أن أثرت الفن المصري بعدد من الأعمال الفنية والمسرحية والتليفزيونية الهامة  . 

شويكار من جذور غير مصرية  ، فهى من أب تركي وأم شركسية ، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينيات القرن العشرين،وقد أصبحت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس.

ومن أبرز أفلام شويكار  أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء، ومن المسرحيات التي قامت ببطولتها أنا وهو وهي، حواء الساعة12، سيدتي الجميلة، أنا فين وإنتي فين.

ومنذ عام 1970 عاشت  شويكار حالة من النشاط  السينمائي،وقدمت خلال تلك الفتر عدد الأفلام الخالدة فى تاريخ السينما المصريةعلى رأسها منها الكرنك، السقا مات.

كما قدمت بعد ذلك شويكار العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شبرا، كلام رجالة، أحزان مريم  .

نجلة الفنانة شويكار منة الجواهرجي رحيل شويكار اخبار التوك شو الفنانة شويكار

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