عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات حريق ولاية كاليفورنيا.. أوامر بإخلاء المزيد من السكان

تطورات حريق ولاية
تطورات حريق ولاية كاليفورنيا

بعد أكثر من شهر من اشتعاله بالقرب من محطة توليد الكهرباء التابعة لشركة باسيفيك للغاز والكهرباء في كاليفورنيا، لا يظهر حريق ديكسي الذي لا هوادة فيه أي علامات على التباطؤ حيث يستمر في تهديد المنازل وإجهاد موارد مكافحة الحرائق.

 

التهم حريق "ديكسي" الذي سُمي باسم طريق ديكسي الذي اندلع فيه أول الأمر، التهم خلال الليلة الماضية وحدها 285 كيلومترا مربعا، وهي مساحة تزيد على مساحة مدينة نيويورك.

 

وقالت السلطات إن النيران أحرقت 540581 فدانًا ودمرت ما لا يقل عن 738 مسكنًا وممتلكات تجارية وأجبرت ما يقرب من 29 ألف شخص على ترك منازلهم حتى صباح السبت. لا يزال ما يقرب من 15000 مبنى مهددة.

 

وأوضح المسؤولون أن النيران  اشتعلت بشكل كبير يوم الجمعة. وقال دان ماكيج، مسؤول الإعلام في دائرة الغابات الأمريكية، إن الحريق الهائل غير عادي من حيث حجمه وسلوكه غير المنتظم.

 

وقال مكيج إن الحريق، الذي تم احتواؤه بنسبة 31٪ ، أدى إلى إصدار أوامر إخلاء جديدة لوادي جينيسي ليلة الجمعة حيث اجتاحت العواصف الرعدية، مما تسبب في تدفق رياح غير منتظمة أدت إلى زيادة نشاط الحرائق.

 

وتابع: "يمكن أن تحدث تغيرات مفاجئة حقًا من حيث اتجاه الرياح". مضيفا: 'إذا تخيلت صنبورًا ينزل فيه الماء ثم عندما يضرب الحوض ينتشر في جميع الاتجاهات، فهذا ما يفعله هذا الهواء عندما يضرب النيران"..

 

قال إدوين زونيغا ، مسؤول الإعلام في إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا ، إن رجال الإطفاء على الجانب الغربي من الحريق شهدوا نشاطًا كبيرًا على طول الطريق السريع 36 بين تشيستر وويستوود ، حيث وضعت أطقم الطوارئ من 50 إلى 100 قدم من خط الطوارئ.

 

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فقد اشتعل حريق في مقاطعة كونترا كوستا، مساء أمس السبت، مما  أدى إلى إطلاق تحذيرات بشأن الإخلاء.

وهرع رجال الإطفاء  إلى موقع الحريق. وعند الفحص، وجد أنه تم احتراق حوالي ثمانية أفدنة. ونصح المسؤولون الموجودين في المنطقة السكان بالاستعداد للإخلاء.

 

وخلال الأسابيع الماضية، تعرضت ولاية كاليفورنيا الأمريكية لأحد أسوأ حرائق الغابات في تاريخ الولاية، حيث توسع الحريق في الشمال والتهم غابات جبال سييرا نيفادا ودمر بلدة تاريخية لاستخراج الذهب.

وأصبح حريق غابات مشتعل منذ أسابيع شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ثاني أضخم حريق في تاريخ الولاية، وساعد على انتشاره الواسع؛ رياح سريعة، وأعشاب جافة كثيفة.

واجتاح الحريق، مدينة جرينفل، وتجمعات سكنية أخرى، محولًا إياها إلى رماد، بعدما تعرضت إلى طقس متطرف في حرارته وجفافه، ورياح ساخنة ساعدت على نشر ألسنة اللهب بسرعة كبيرة.

حرائق كاليفورنيا كاليفورنيا الأمريكية اخبار العالم اخبار العالم اليوم ديكسي فاير إجلاء السكان

ترشيحاتنا

انخفاض في أسعار الذهب اليوم الأحد 15-8-2021

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وجيه أحمد يكشف كيفية اختيار الحكام للمباريات المقبلة وحقيقة تعطل الفار

مساحتها وموعد تسليمها.. كل ما تريد معرفته عن شقق الموظفين بمدينة بدر

الهروب الكبير.. المسئولون الأفغان بكابول يفرّون إلى باكستان خوفا من بطش طالبان

تطورات حريق ولاية كاليفورنيا.. أوامر بإخلاء المزيد من السكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوباء القاتل يضرب إفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن فيروس إيبولا

بين مزاعم التفويت وتعليلات الإرهاق.. هل تعمد الإسماعيلي الخسارة أمام الزمالك ؟

نتيجة الثانوية العامة 2021 ..شوقي: الغشاشين مش هياخدوا أماكن المجتهدين في الكليات

فيضانات تركيا تحصد أرواح 57 شخصاً

سلالة جديدة أشد فتكا.. العلماء يحذرون من كارثة بسبب فيروس كورونا

موسيماني يرد على تصريحات مدرب الزمالك بشأن مباريات الأهلي القادمة

رضا عبد العال يعلق على شائعات تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

الحياة الكريمة أهم.. ملخص كلمة السيسي في افتتاح مشروعات بدر |فيديوجراف

أشياء غير متوقعة.. 8 أعراض تشير إلى نقص فيتامين ب 12

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

المزيد

ساحة رأي

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ