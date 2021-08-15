سيب بنتك تعيش.. قصة جريمة هزت بولاق بعد قتل مدمن مخدرات لحماته ورضيعته | شاهد

المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا ما يؤمن به الرجل العاقل، أما متعاطي ومدمن المخدرات، فهو مؤمن بأن حياة طفلته “فريدة” لا تساوى “حتة حشيش بـ 100 جنيه” من دولاب مروجي المخدرات، لا تساوى أيضا حياة حماته التي استدانة أملا أن ينصلح حال الجاني طليق ابنتها ويعيش حياة كريمة.

جريمة قتل نكراء تلفظها الإنسانية شهدتها منطقة الزاوية الحمراء بالجيزة عندما أقدم مدمن على قتل حماته وطفلته الرضيعة بشارع الطريق الأبيض بسبب سطوة المخدرات على عقل وقلب الجاني الذي قام باستدراج حماته وطفلته بعد ان أقنع الأولى أنه يريد رؤية ابنته ودفع قسط الدين التي تكفلت به حماته، وخلال الحديث باغتها مسددا لها عدد طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياتها ثم اتجه لإبنته ذات الـ 9 أشهر التى لا حول لها ولا قوة وقتلها أيضا وسط استغاثات من المجني عليها قبل أن تفارق الحياة مطالبة الجانى بترك حفيدتها تعيش قائلة: “سيب بنتك تعيش”.



والتقي موقع “صدى البلد” طليقة المتهم والدة الطفلة الضحية وكشفت أنها تطلقت من محمد.م الذي اتخذ المخدرات "شيئا مقدسا” بعد إنجابها منه طفلتين سجدة وفريدة ليقوم بضربها وسحلها دائما بسبب المخدرات، ولفتت إلى أنه يتلقى العلاج في مصحة لمعالجة الإدمان وقررت الانفصال عنه وبعد الانفصال طلب منها العودة مرة أخرى ولكنها رفضت، لذا تواصل مع والدتها التي سبق وأحضرت له قرضًا لتسديد ديونه وطلب منها مقابلتها لإعطائها قسط القرض ورؤية طفلته فريدة.

وتابعت الأم المكلومة فى تصريحاتها، أنها مقيمة في منزل والدتها بمنطقة الزاوية الحمراء، وأن والدتها ذهبت إلى بولاق لمقابلة طليقها وبصحبتها طفلتها الصغيرة "فريدة" ولم تعود للمنزل طوال 9 ساعات حتى اضطرت للإتصال بطليقها، الذى أكد بدم بادر أنه تخلص من الاثنين.

وأوضحت أن أثناء انتشال الجثتين وجد رجال الشرطة ومجموعة من الأهالي المتواجدين مشهد يندى له الجبين وهو احتضان الرضيعة لجدتها وتشبث الطفلة بعنقها حيث تم فصل الجثتين عن بعض في المشرحة بعد صعوبة.



وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

البداية كانت عندما تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا بالعثور على جثتين داخل مصرف مائي وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الجريمة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهة اعترف بإرتكابه الواقعة وحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم قاتل حماته وطفلته أربعة أيام على ذمة التحقيق.

525b1aed-99f3-47f8-bbc4-f6c8936971b4

f37c3b45-afa5-4ff0-b092-94e821e8fe24

0a4df191-1dd3-495a-8cf9-278daf1b912e