وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج درع الوطن وظهير الدولة عند الأزمات

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، إن الكيانات المصرية بالخارج درع الوطن بالخارج مستشهدة بوقفة المصريين بالخارج أمام الأمم المتحدة لدعم موقف مصر في حقوقنا المائية.

وأضافت مكرم ، خلال المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج بالقاهرة، أن المصريين بالخارج دائما كانوا في ظهير الدولة المصرية خاصة في أوقات الأزمات مستشهدة وأنهم يشاركون دائما في جميع المبادرة الرئاسية.

وانطلقت وزيرة الهجرة صباح اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، وذلك بحضور نحو 400 مشارك، و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم.

هذا ويشارك أيضًا في المؤتمر الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب حماة الوطن، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية ، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من أعضاء مؤسسة حياة كريمة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة والسادة الإعلاميين والصحفيين.

ويعقد المؤتمر من أجل لقاء ممثلي الكيانات والمصريين بالخارج والاستماع لمقترحاتهم وسبل تنفيذها، وهو الأمر الذي يأتي تزامنا مع الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وإعلان الرئيس انطلاق الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن هذه النسخة تأتي امتدادا للنسخة الأولى التي أطلقتها وزيرة الهجرة في يوليو 2019، لإشراك للمصريين بالخارج في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستعراض ما حققته مصر من إنجازات في وقت قياسي.

وتخصص النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة والمشاركة في المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يسهم بقوة في المحافظات والقرى الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.