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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 15-8-2021

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 15-8-2021

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر، خاصة أسعار الأسمنت والحديد، خلال  التعاملات اليوم السبت 14-8-2021، حيث استقرت الأسعار.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار مواد البناء في مصر اليوم على النحو التالي:


أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد المصريين 14500 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد عز 14600 جنيه للطن، وسعر حديد العتال 14450 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 14500 جنيه للطن.  

أسعار مواد البناء اليوم السبت 14 أغسطس 2021

ارتفاع وانخفاض.. تعرف على أسعار مواد البناء في مصر اليوم


أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم

سعر حديد المراكبي 14300 جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 14300 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 14300جنيه للطن، بينما سجل حديد عطية سعر 14300 جنيه للطن، وحديد العشري سجل سعر 14300 جنيه للطن.


أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم

أما أسعار الأسمنت اليوم، فسجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 955 جنيها لطن المسلح، ومصر للأسمنت قنا 875 جنيها للطن.
وسجل أسمنت النهضة سعر 875 جنيها للطن، فيما سجل أسمنت وادي النيل سعر 875 جنيه للطن، بينما سجل أسمنت سيناء سعر 870 جنيها للطن، كما سجل أسمنت حلوان سعر 890 جنيها للطن. 
وسجل أسمنت السويدي سعر 920 جنيها للطن، وسجلت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف سعر 880 جنيها للطن.


أسعار مواد البناء في مصر

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.
و أعربت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، عن تقديرها للحكومة المصرية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وأكدت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.

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