عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض جديد.. تعرف على أسعار مواد البناء في مصر اليوم

مواد البناء
مواد البناء

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر، خاصة أسعار الأسمنت والحديد، خلال مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء 10-8-2021، حيث شهدت انخفاض أسعار الأسمنت في بعض الشركات اليوم مقارنة بأسعار الأمس و استقرت في شركات أخرى، وتراوحت الخسارة في الأسعار بين 2:5 جنيه للطن، مع استقرار أسعار الحديد، وذلك وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار مواد البناء في مصر اليوم على النحو التالي:

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم 

سجل سعر حديد المصريين 14500 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد عز 14600 جنيه للطن، سعر حديد العتال 14450 جنيهًا للطن، سجل سعر حديد بشاي 14500 جنيه للطن.  

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم 

سعر حديد المراكبي 14300جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 14300جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 14300جنيه للطن، بينما سجل حديد عطيه سعر 14300 جنيه للطن، وحديد الجيوشي سجل سعر 14300 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم 

أما أسعار الأسمنت اليوم، فسجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 973 جنيها لطن المسلح، و أسمنت أسيوط 973 جنيها للطن، ومصر للأسمنت قنا 895 جنيها للطن.
وسجل أسمنت النهضة سعر 890 جنيها للطن، فيما سجل أسمنت وادي النيل سعر 880 جنيها للطن، بينما سجل أسمنت سيناء سعر 910 جنيهات للطن، كما سجل أسمنت حلوان سعر 900 جنيه للطن. 
سجل أسمنت السويدي سعر 970 جنيها للطن، وسجلت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف سعر 895 جنيها للطن.

أسعار مواد البناء في مصر 

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق. 

أسعار مواد البناء في مصر 

يذكر أن شركة النصر للتصدير والاستيراد “جسور” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تنظم الأربعاء المقبل، ندوة تعريف بالكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية عبر تقنية فيديو كونفرانس مع مصنعي ومنتجي مواد البناء في مصر.

أسعار مواد البناء أسعار الأسمنت اسعار مواد البناء في مصر الأسمنت والحديد اسعار الحديد اليوم تعاملات اليوم مواد البناء موقع الأسمنت المصري

ترشيحاتنا

والد ميسي يعلن انتقال جوهرة برشلونة إلى باريس سان جيرمان

الحق اشتري.. خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار الذهب في سبتمبر رغم التراجع الشديد حاليا

الصحة: إغلاق مستشفى خاص مخالف للاشتراطات الصحية ومخزن أدوية غير مرخص بالمعادي

فتاة المول.. التفاصيل الكاملة لـ قصة نجلاء شهيدة غدر الصداقة.. شاهد

شيخ الأزهر: الهجرة النبوية كانت ولا تزال ملهمة للإنسانية

قصف جوي أمريكي لمواقع طالبان.. والرئيس الأفغاني يؤكد على مواصلة القتال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 صفقات من العيار الثقيل للأهلي .. شوبير يكشف موعد الإعلان الرسمي

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

مهاجم برشلونة السابق: أتمنى انضمام صلاح إلى البلوجرانا.. وميسي ملوش بديل (خاص)

حبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة عربات الفول والكبدة المخالفة

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

أبوس إيدك انطق.. هادي خفاجة: أبويا تعبني نفسيا

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

فيديو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

فيديو جراف.. الأم السبب .. فتاة تثير ضجة على تيك توك

بما أوصت الفنانة دلال عبدالعزيز بناتها قبل رحيلها |فيديوجراف

فيديوجراف.. قصة حب استثنائية بدأت صدفة بين سمير غانم ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ