انخفاض جديد.. تعرف على أسعار مواد البناء في مصر اليوم

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر، خاصة أسعار الأسمنت والحديد، خلال مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء 10-8-2021، حيث شهدت انخفاض أسعار الأسمنت في بعض الشركات اليوم مقارنة بأسعار الأمس و استقرت في شركات أخرى، وتراوحت الخسارة في الأسعار بين 2:5 جنيه للطن، مع استقرار أسعار الحديد، وذلك وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار مواد البناء في مصر اليوم على النحو التالي:

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد المصريين 14500 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد عز 14600 جنيه للطن، سعر حديد العتال 14450 جنيهًا للطن، سجل سعر حديد بشاي 14500 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم

سعر حديد المراكبي 14300جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 14300جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 14300جنيه للطن، بينما سجل حديد عطيه سعر 14300 جنيه للطن، وحديد الجيوشي سجل سعر 14300 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم

أما أسعار الأسمنت اليوم، فسجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 973 جنيها لطن المسلح، و أسمنت أسيوط 973 جنيها للطن، ومصر للأسمنت قنا 895 جنيها للطن.

وسجل أسمنت النهضة سعر 890 جنيها للطن، فيما سجل أسمنت وادي النيل سعر 880 جنيها للطن، بينما سجل أسمنت سيناء سعر 910 جنيهات للطن، كما سجل أسمنت حلوان سعر 900 جنيه للطن.

سجل أسمنت السويدي سعر 970 جنيها للطن، وسجلت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف سعر 895 جنيها للطن.

أسعار مواد البناء في مصر

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أسعار مواد البناء في مصر

يذكر أن شركة النصر للتصدير والاستيراد “جسور” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تنظم الأربعاء المقبل، ندوة تعريف بالكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية عبر تقنية فيديو كونفرانس مع مصنعي ومنتجي مواد البناء في مصر.