محافظ الجيزة يتفقد التشطيبات النهائية بمحور أنور السادات

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محور محمد أنور السادات بنطاق حي الهرم بدءا من محور المنصورية وحتي كوبري المربوطية الجديد للوقوف علي الأعمال المتبقيه لقتح المحور بالكامل أمام الحركة المرورية .



ووجه المحافظ بسرعه الأنتهاء من أعمال أنشاء أرصفة المشاه واستكمال وضع أعمدة الإنارة بالاماكن المتبقية مع رفع مخلفات الاعمال أولا بأول .



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم واشرف تامر رئيس حي الطالبية .

IMG-20210815-WA0004

IMG-20210815-WA0005

IMG-20210815-WA0003