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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد التشطيبات النهائية بمحور أنور السادات

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محور  محمد أنور السادات بنطاق حي الهرم بدءا من محور المنصورية وحتي كوبري المربوطية الجديد للوقوف علي الأعمال المتبقيه لقتح المحور بالكامل أمام الحركة المرورية .

 
ووجه المحافظ بسرعه الأنتهاء من أعمال أنشاء أرصفة المشاه واستكمال وضع أعمدة الإنارة بالاماكن المتبقية مع رفع مخلفات الاعمال أولا بأول . 


رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم واشرف تامر رئيس حي الطالبية .

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محافظ الجيزة أنور السادات حركة المرور هيئة النظافة الحركة المرورية محمد انور السادات محور محمد أنور السادات محور المنصورية

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