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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وسط إجراءات احترازية مشددة

التعليم: 79 ألف طالب أدوا امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أدى اليوم 79222 طالبا/طالبة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، في (436) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (43) مادة امتحانية.

 

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين.

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وأضاف أنه تم تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

 

وأوضح الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ورئيس عام الامتحان بأن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تلقت عدة ملاحظات، حيث تم رصد عدد ( 2 ) حالة غش عن طريق الهاتف المحمول في محافظات القليوبية - المنوفية وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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