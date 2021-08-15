أفغانستان.. نزوح جماعي من كابول عقب اقتحام مقاتلي طالبان لأطرافها

تشهد شوارع العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، ازدحاما مروريا كبيرا بسبب نزوح جماعي من المدينة وسط تقارير عن دخول مسلحي حركة طالبان أطرافها.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، شوهدت طوابير طويلة أمام بنوك العاصمة كابول، تتشكل من سكان يرغبون في سحب أموالهم ومغادرة المدينة، في وقت سابق من صباح اليوم،.

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن مسلحي طالبان بدأوا بدخول العاصمة من جميع الاتجاهات. وبدورها، ذكرت الرئاسة الأفغانية على حسابها في "تويتر" أن كابل لم تتعرض لأي هجوم، مؤكدة في الوقت نفسه سماع دوي طلقات نارية في عدد من المناطق البعيدة في العاصمة.

