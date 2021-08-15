الجامعة المصرية الروسية تستعد لاستقبال طلاب الثانوية للعام الجامعى الجديد|صور

تستقبل "الجامعة المصرية الروسية" فى القاهرة، الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والطلاب العرب والأجانب أو المحولين من كليات الجامعات والمعاهد الأخرى الراغبين فى الإلتحاق بـكليات الجامعة فى الحرم الجامعى فى "مدينة بدر" بمحافظة القاهرة، وذلك عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة فى شهر "أغسطس" الجارى.



أفاد الأستاذ الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية فى القاهرة، أن فتح باب التسجيل للإلتحاق بكليات الجامعة لطلاب الثانوية العامة فى العام الجامعى (2021 -2022)، سيتم عن طريق التقديم على موقع التنسيق الخاص بـ"وزارة التعليم العالى والبحث العلمى"؛ تطبيقاً لقرار مجلس الجامعات الخاصة والأهليةً وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية من "فيروس كورونا" التى تتخذها إدارة الجامعة، وإشتراطات الوزارة للحفاظ على سلامة الطلاب وأولياء الأمور.



أوضح رئيس الجامعة المصرية الروسية فى القاهرة، أن الجامعة تضم (4) كليات وهى: " كلية طب الفم والأسنان، كلية الصيدلة، كلية الهندسة، وكلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات ".. مشيراً إلى أن الجامعة عضو عامل فى اتحاد الجامعات العربية، ولديها اتفاقيات تعاون مع العديد من الجامعات العالمية، ووتتيح حصول الطالب عند التخرج من كلية الهندسة على شهادة مزدوجة بالإتفاق مع جامعة ايجيفسك الفنية الحكومية ؛ مما يساعد خريجى الجامعة المنافسة فى مجالات العمل المختلفة محلياً ودولياً، كما أن معظم البرامج الدراسية بكلية الهندسة معتمدة من إتحاد المهندسين العرب؛ مما يتيح للخريجين العمل بالدول العربية التى تشترط ذلك.



أضاف رئيس الجامعة المصرية الروسية فى القاهرة، أن الجامعة أبرمت العديد من اتفاقيات التعاون مع كبرى المؤسسات العلمية لتنمية قدرات الطلاب التقنية التى تؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية لسوق العمل، ولمواكبة متطلبات رؤية الدولة فى خطتها لـ(2030)، منها بروتوكول تعاون مشترك مع شركة "هواوى" العالمية لإنشاء "أكاديمية هواوى Huawei Academy" داخل الحرم الجامعى، كذلك بروتوكول تعاون مشترك بين "كلية الهندسة" بالجامعة، ووكالة الفضاء المصرية"؛ للمشاركة فى تنفيذ مشروع أقمار صناعية تعليمية، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع "وكالة الفضاء المصرية" فى "نوفمبر" عام 2019، من أجل التعاون فى مجال هندسة وتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية وذلك فى إطار خطة الجامعة لبناء القدرات فى مجال علوم الفضاء والإستشعار عن بعد.



لفت الأستاذ الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن الجامعة تعطى أولوية للبحث العلمى وتشجيع الطلاب على الإبتكار والتميز حيث تشترك كلية الهندسة سنوياً فى الرالى المصرى لتصنيع السيارات الكهربائية، والذى تقيمه أكاديمية البحث العلمى منذ عام 2018، لإعداد وبناء كوادر هندسية مصرية قادرة على العمل فى مجال صناعة السيارات الكهربائية، واستطاع طلاب كلية الهندسة بالجامعة الوصول للمراحل النهائية لنسخ المسابقة خلال الثلاثة أعوام الماضية وهى: "2018، 2019، و2020" وأصبح لديهم خبرات متميزة؛ سمحت لهم بالحصول على المركز الثانى فى نسخة الرالى لعام 2019 علاوة على إختراع أحد الطلاب الآخرين مطب مولد للطاقة، يقوم بتوليد الكهرباء عند مرور السيارات من فوقه.



كشف الأستاذ الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، أن الجامعة تمتلك منشآت خدمية لممارسة جميع الأنشطة الطلابية مثل: "مسرح وقاعة مؤتمرات، مسجد، عيادات طبية، ملاعب رياضية، مقر لإتحاد الطلاب، فود كورت، مسطحات خضراء، مدينة جامعية للمغتربين للسكن والإقامة، خطوط نقل للطلاب تغطى القاهرة الكبرى ومحافظات شرق الدلتا، بنوك إلكترونية، مركز الطباعة والأدوات المكتبية، رعاية طبية، ومكتبة عامة".

فى ذات السياق، أشارت الأستاذة إكرام محمد، الأمين العام للجامعة المصرية الروسية، إلى أنه على الطلاب الذين ستنطبق عليهم شروط القبول والمجموع عليهم التقدم من خلال "موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى" لإحدى كليات "الجامعة المصرية الروسية" وهو كالتالى:-



لفتت الأمين العام للجامعة المصرية الروسية، إلى أنه على الراغبين فى الاستفسار عن كليات "الجامعة المصرية الروسية" فى محافظة القاهرة بمدينة بدر، الإتصال بقسم "شئون الطلاب" على الأرقام التالية: "0228609114 أو 0228609115" – أو أرقام موبايل (01050630681 – 01050630682 – 01050630683) أو الدخول على موقع الجامعة أو زيارة الجامعة على أرض الواقع للتعرف على كلياتها وإمكانيات الحرم الجامعى، على العنوان التالى: محافظة القاهرة - مدينة بدر – المنطقة المركزية للمدينة – بجوار مبنى جهاز مدينة بدر الجديد

