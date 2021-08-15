نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. رابط الاستعلام وأسماء الأوائل كاملة

إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر، حيث أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، ويمكن الحصول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من هنا

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2021

أعلن الأزهر الشريف نسبة النجاح العامة في امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث بلغت في القسم الأدبي 46،05% والعلمي 61،65% وبلغت النسبة العامة للنجاح 51،25%، ونسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت نسبة النجاح فيها 100%.

وأعلن وكيل الأزهر في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أنه تقدم للامتحانات هذا العام 10617 طالبا وطالبة حضر منهم 94918 طالبا وطالبة وتخلف منهم 11 ألف و99 طالبا وطالبة بسبب إجراءات كورونا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية من هنا

وتابع: "كانت هناك ست محافظات لم ترصد فيها أي محاضر غش أو خروج عن الآداب العامة وهي: الإسماعيلية ، السويس، جنوب سيناء، مرسى مطروح ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر.



الأوائل من ذوي الهمم

أوائل القسم العلمي في الثانوية الأزهرية 2021



الطالبة كريمة هاني أمين أحمد عيسى ، المركز العاشر مكرر بنسبة 99،69%

الطالب عبد الرحمن صالح رفعت، المركز العاشر مكرر بنسبة 99،69%

الطالبة شيماء حمدته سيد أحمد، المركز العاشر مكرر ، بنسبة 99،69%

الطالبة خلود عبد الستار محمدي ، المركز العاشر مكرر بنسبة 99،69%

الطالبة آية سعدالله أحمد محمود، المركز العاشر مكرر بنسبة 99،69%

الطالب أحمد محمد عبد الرحمن عبد المقصود ، المركز العاشر مكرر بنسبة 99،69%

الطالب أحمد شهاب جوهر إبراهيم ، العاشر مكرر بنسبة 99،69%

الطالب أحمد بلال عبد العزيز محمد العيسوى، العاشر مكرر بنسبة 99،69%

الطالب مصطفى السيد السيد حسن ، المركز السادس، بنسبة 99،85%

الطالب عمرو أحمد محمد محمد، المركز السادس مكرر بنسبة 99،85%

الطالبة إسراء مصطفى إبراهيم عصفور ، المركز السادس مكرر بنسبة 99،85%

الطالب إبراهيم سليم إبراهيم حمد، المركز السادس بنسبة 99،85%

الطالب محمود السيد محمود عبد الفتاح، الأول مكرر بنسبة 100%

الطالب محمد محمد حسن علي ، الأول مكرر بنسبة 100%

الطالب محمد تامر المرزوقي حسين، الأول مكرر بنسبة 100%

الطالب أمير محمد فهمي عمارة سعيد، الأول مكرر بنسبة 100%

الطالب أحمد محمد جمال سليمان، الأول علمي بنسبة 100%



أوائل القسم الأدبي في الثانوية الأزهرية

الطالبة سناء ضياء هيكل إبراهيم، المركز العاشر مكرر مجموع 97،78%

الطالبة أروى أحمد عبد الحميد ، المركز العاشر بنسبة 97،78%

الطالبة إيمان علي عبد الحي عبد الحميد، المركز التاسع بنسبة 97،94%

الطالبة فاطمة الزهراء أحمد السيد العربي ، المركز السابع مكرر بنسبة 98،10%

الطالبة سامية محمد صلاح محمد عثمان، المركز السابع، بنسبة 98،10%

الطالبة مروة سعيد محمد السيد، في المركز السادس، بنسبة 98،41%

الطالبة دعاء أحمد الشناوي السيد، المركز الرابع مكرر ، بنسبة 98،57%

الطالبة أمامة وسام محمد الشاذلي ، المركز الرابع ، بنسبة 98،57%

الطالبة عبير عادل منصور منصور ، المركز الثالث بنسبة 98،73%

الطالبة أريج عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح، المركز الثاني بنسبة 98،89%

الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود، المركز الأول بنسبة 99،05%

أوائل شعبة العلوم الإسلامية

الطالب محمد طارق محمد الشحات ، المركز الخامس مكرر بنسبة 96،67%

الطالب أحمد عادل أحمد محمد أحمد ، المركز الخامس مكرر، بنسبة 96،67%

الطالب أحمد جابر محمد عبد الرازق، المركز الخامس بنسبة 96،67%

الطالب أحمد جمال الدين بديع الشاذلي ، المركز الرابع بنسبة 97،46%

الطالب عبدالله عمر حسن علي ، المركز الثالث ، بنسبة 97،62%

الطالب معاذ محمد عبد الغني محمود، الأول مكرر بنسبة 97،78%

الطالب أيمن ممدوح مصطفى داوود علام، الأول بنسبة 97،78%

أوائل الأدبي بالثانوية الأزهرية بفلسطين

الطالبة انشراح الصغرى إبراهيم إسماعيل، المركز الخامس بنسبة 89،66%

الطالبة أميمة خليل فاروق الحايك ، المركز الرابع بنسبة 89،83%

الطالبة نغم ياسر جبر طوطح ، المركز الثالث بنسبة 90،85%

الطالب سمير بسام حمدي خضير، المركز الثاني بنسبة 91،53%

الطالبة آلاء لؤي رشدي خلف ، المركز الأول بنسبة 93،39%

أوائل العلمي بالثانوية الأزهرية بفلسطين



الطالبة تحرير عطالله إسماعيل عزام، المركز الخامس بنسبة 92،62%

الطالبة آلاء خضر حسن ياغي، المركز الرابع، بنسبة 93،38%

الطالب فايق ماهر فايق الغزة ، المركز الثالث بنسبة 94،15%

الطالب مصطفى أحمد سعيد قزاعر، المركز الثاني بنسبة 95،85%

الطالبة ماريا رائد يوسف عبد الرازق، المركز الأول، بنسبة 96%

أعداد طلاب الثانوية الأزهرية

كما أعلن الأزهر الشريف، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (113473) طالبًا وطالبة.

وذكر الأزهر الشريف، أن الطلاب ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي: محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

فتح باب التظلمات وتقديم الطعون لمدة شهر

قرر الأزهر الشريف، فتح باب التظلمات وتقديم الطعون لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على نتائج ومواد الثانوية الأزهرية بدءا من يوم الثلاثاء المقبل علي أن يستمر التقديم لمدة شهر من تاريخه.

وأعلن الأزهر الشريف، أنه تم توفير كل سبل التسهيلات على الطلاب لتقديم الطعون من خلال توفير 198 مكتب لتلقي الطعون على مستوى الجمهورية، ففي كل إدارة تعليمية يوجد بها مركز لتقديم الطعون وسيتم سداد الرسوم في كل مقر وقدر الرسوم 100 جنيه عن المادة الواحدة.



ويحق للطالب أو من ينوب عنه تقديم الطعن مصحوبا بإيصال سداد الرسوم، غير أن الاطلاع على ورقة الإجابة من حق الطالب نفسه فقط مصحوبا ببطاقة الرقم القومي، ويكون الطعن على المادة مرة واحدة فقط وليس أكثر من مرة.

كما تم استحداث سداد الرسوم على الطعون هذا العام على نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية من خلال الانترنت والفيزا كارت، إلى جانب الطرق المتبعة في المناطق الأزهرية.

ويتم سداد الرسوم من خلال الدخول على رابط منظومة الطعون الإلكترونية وكتابة رقم الجلوس وكلمة السر والرقم القومي، ويمكن الحصول على الحصول على الرقم السري من رائد التحول الرقمي بالمعهد الخاص بالطالب.

وبعد الدخول على الموقع، ستظهر بيانات الطالب والمواد التي يمكنه التظلم عليها والمواد التي لا يستطيع التظلم عليها.

ويتاح للطالب اختيار طريقة الدفع ويمكن له اختيار طريقة الدفع عن طريق الفيزا كارت، وبعد ذلك يكتب البيانات المطلوبة ويضغط على زر الدفع واستكمال باقي الإجراءات.