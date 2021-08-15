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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الألمانية ستاب مدربة لأول منتخب لكرة القدم النسائية في السعودية

الألمانية ستاب مدربة
الألمانية ستاب مدربة لأول منتخب لكرة القدم النسائية في السعو

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين الألمانية مونيكا ستاب مديرة فنية للمنتخب السعودي للسيدات.

وقالت لمياء بهيان مديرة إدارة الكرة النسائية بالاتحاد، إن هذا يمثل باكورة إنشاء وتطوير المنتخب الأول، والذي سيتم تكوينه خلال الفترة المقبلة.

وأضافت في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أن المدربة الألمانية سبق لها التعرف عن قرب على كرة القدم النسائية في المملكة، حيث اطلعت في ديسمبر الماضي خلال دورة تدريبية على الفرق النسائية، وانبهرت من عدد الفتيات اللواتي يمارسن كرة القدم.

وأكملت: “هدف الإدارة إنشاء وتطوير المنتخب الأول للسيدات، وفي نفس الوقت إنشاء وتطوير وتنمية كرة القدم النسائية من أجل بناء هيكلة معتمدة ومستدامة لسنوات”.

وأشارت إلى أن ستاب بالتعاون مع الإدارة "ستقوم برحلات استكشافية في كل منطقة من مناطق المملكة وزيارة المدارس والأكاديميات، ولن يكون التركيز فقط على اختيار لاعبات للمنتخب الأول فقط، بل سيتم العمل على اختيار لاعبات لمنتخب 17 عاما".

وأوضحت أن ستاب ستتولى مسؤولية الإشراف الفني على مراكز التدريب الإقليمية، وذلك بحكم خبراتها، إذ ستكون مسئولة عن تنفيذ المناهج التدريبية وتقييم المدربات واختيارهم.

وينطلق مركز التدريب الإقليمي في مدينة الرياض للفتيات الراغبات في ممارسة كرة القدم يوم 11 سبتمبر المقبل، بتجارب أداء لمدة أسبوعين، للفتيات من أعمار 13 و15 و17 عاما والتي ستكون باكورة انطلاق المنتخبات السعودية.

وسبق لستاب صاحبة الـ 62 عاما، الإشراف على أينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخبي البحرين وقطر حتى عام 2017.

وتصل ستاب إلى السعودية مطلع الشهر المقبل، قبل أن تبدأ مهامها رسميا مع الاتحاد السعودي.

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