ادعى العمل بكنترول الثانوية العامة.. ضبط نصاب زعم قدرته على رفع درجات الطلاب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الشرقية) لمزاولته نشاطاً إجرامياً فى وقائع النصب الإلكترونى على المواطنين وقيامه بنشر مشاركات من خلال أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك "إدعى خلالها عمله بكنترول الثانوية العامة وقدرته على رفع درجات الطلاب الراغبين نظير مقابل مادى فى صورة كروت إعادة شحن الرصيد .

كما قام بإنشاء قناتين على موقع التواصل الإجتماعى "التليجرام" ونشر خلالهما منشورات لصور رسائل إدعى خلالها شكر المتعاملين معه خلال العام الماضى على جهوده فى رفع الدرجات الخاصة بهم كوسيلة إحتيالية لبث الطمأنينة فى نفوس ضحاياه، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تشير إلى إرتكابه تلك الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد النصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.