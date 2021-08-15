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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. محمد فراج في إطلالة رومانسية مع زوجته بسنت شوقى

محمد فراج وزوجته
محمد فراج وزوجته

شارك الفنان محمد فراج متابعيه صورة جديدة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


وظهر محمد فراج في الساحل الشمالي برفقة زوجته الفنانة بسنت شوقي بإطلالة رومانسية خلال  الإجازة الصيفية.


قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت منذ 5 سنوات تقريبا، وعبر محمد فراج عن حبه لها فى عدد من التعليقات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مؤكدا على أنها الفتاة الأفضل فى حياته.


وعقد محمد فراج وبسنت شوقي، قرانهما، الشهر الماضي، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني ومشاهير مواقع التواصل.


وحضر عقد القران العديد من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم.

 

الفنان محمد فراج إطلالة رومانسية بصحبة زوجته الفنانة بسنت شوقي الساحل الشماالي

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