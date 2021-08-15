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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الوجع فاق كل الكلام.. شريهان توجه رسالة للشعب اللبناني بعد حادث "عكار"

شريهان
شريهان

علقت الفنانة شريهان علي انفجار خزان وقود فجر اليوم بمحافظة عكار اللبنانية، والذي أسفر عن سقوط الكثير من الضحايا والمصابين.


وكتبت "شريهان" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الوجع على بلدنا الثاني بيروت فاق كل الكلام.. كان الله في عونكم ومعكم، يا شعب الإرادة والكرامة والكرم، والحياة والفن والذوق الرفيع أمام الموت وإرادة الله لا نستطيع قول أي شيء غير إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن أمام ما حدثَ ولايزال، وما حدثَ في عكار تفقد جميع الكلمات معناها".

 

وتابعت: " لا أملك إلا الدعاء، للرحمن بالغيث الغيث للشعب اللبناني العظيم بجميع فئاته، وأن يرحم ربي شهداء حادث عكار الكارثي، وأن يشفي جميع المصابين.. جرح لبنان في قلوبنا كبير، والألم على مصابكم الأليم عظيم وكبير، ولكن الأمل في الشعب اللبناني أكبر وأعظم.. الأمل فيكم وفي إرادتكم ليس له حدود".

 

يذكر أن أخر أعمال الفنانة شريهان، كانت مسرحية "كوكو شانيل"، التي عرضت الأيام الماضية وحققت نجاحاً كبيرا وهي من إخراج هادي الباجوري.

الفنانة الاستعراضية شريهان رسالة للشعب اللبناني ضحايا انفجار لبنان مسرحية كوكو شانيل انفجار خزان وقود

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