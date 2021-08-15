عاجل
التعليم العالي: تخرج فوج شباب الأسر المركزية بالجامعات من معهد إعداد القادة أوائل المكفوفين في الثانوية الأزهرية.. علياء ياسر : نأمل في منحة دراسية وتكريم يشجعنا على استكمال المسيرة.. وفارس محمد : نجاحي بفضل الله ثم والدتي.. وأمنيتي أن أصبح داعية بعد تصريحات السيسي.. مطالب برلمانية بمراقبة المنصات الإعلامية للحد من التعصب الرياضي .. ونواب: تناول الموضوعات بحيادية وتنظيم فعاليات للشباب يقضيان على الأزمة نشرة الفن العالمي.. سبب اعتزال كاميرون دياز.. وإيما ستون الأعلى أجرا في هوليوود استشاري ينصح بهذا الإجراء بعد عمليات شفط الدهون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"ميكس" يشارك فتحي عبدالوهاب وحسين فهمي فى فيلم "الكاهن"

الفنان الشاب محمود
الفنان الشاب محمود ميكس

يشارك الفنان الشاب محمود أحمد الشهير بـ"ميكس" فى فيلم "الكاهن" الذى من المقرر طرحه فى دور العرض قريبًا.


وأبدى محمود سعادته بالتعاون مع كوكبة من النجوم في العمل مؤكدًا أنه فخور بالوقوف أمام الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان حسين فهمي ويتمنى أن ينال دوره إعجاب جمهوره.


من ناحية أخرى تجسد درة خلال الفيلم شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث فيلم الكاهن.


يذكر أن فيلم "الكاهن" من بطولة حسين فهمي ومحمود حميدة وجمال سليمان، وفتحي عبد الوهاب، وإياد نصار، ودرة، ومحسن محيي الدين، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير، إنتاج شركة add dimension بالشراكة مع Cine pro وسينرجي فيلمز، وتدور أحداثه في أجواء من الحركة والتشويق.

وكان المخرج عثمان أبو لبن، قد طرح عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الملصق الدعائي الأول للفيلم.
 

وتصدّر شخص بقناع ذهبي يرتدي جلباباً أسود، الملصق، وعلّق المخرج قائلاً: "الحرب لا تكسبها الجيوش على الأرض".
 

وكان آخر أعمال عثمان أبو لبن "توأم روحي"، الذي عُرِض في أغسطس 2020، وحقق إيرادات بلغت نحو 14 مليون جنيه مصري، وجسّد بطولته حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومي فؤاد، وهو آخر أعمال الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

الكاهن بيومي فؤاد جمال سليمان محمود حميدة رجاء الجداوي انستجرام

ترشيحاتنا

الأنبا باخوم يحتفل بعيد انتقال العذراء إلى السماء

تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A03s قبل إطلاقه رسميا

مصر وألمانيا توقعان صفقة تمويل تنموية بقيمة تتخطى 150 مليون يورو

أسوأ نتيجة ممكنة.. تحذيرات أمريكية من إعادة تشكيل تنظيم القاعدة في أفغانستان

بقدرات قوية .. أسرع 5 سيارات في الإمارات لـ 2021 .. صور

وزير الرياضة يكشف أسباب قلة حصول مصر على ميداليات في أولمبياد طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

إثيوبيا تفشل في تحقيق الملء الثاني لسد النهضة .. تفاصيل

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

نيابة العلمين تصدر قرارا نهائيا بشأن سيارة المطرب حسن شاكوش.. تعرف عليه

على الورق| فريق واحد قادر على تعطيل الزمالك .. هل يفعلها ؟

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

إلغاء العقد الدائم.. مقترح عاجل من النواب لحل أزمة الإيجار القديم

استشاري يكشف عن حل نهائي للقضاء على مرض السكر.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

منفذو المشاهد الخطرة.. "الدوبلير" ضحية عالم الفن

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ