"ميكس" يشارك فتحي عبدالوهاب وحسين فهمي فى فيلم "الكاهن"

يشارك الفنان الشاب محمود أحمد الشهير بـ"ميكس" فى فيلم "الكاهن" الذى من المقرر طرحه فى دور العرض قريبًا.



وأبدى محمود سعادته بالتعاون مع كوكبة من النجوم في العمل مؤكدًا أنه فخور بالوقوف أمام الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان حسين فهمي ويتمنى أن ينال دوره إعجاب جمهوره.



من ناحية أخرى تجسد درة خلال الفيلم شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث فيلم الكاهن.



يذكر أن فيلم "الكاهن" من بطولة حسين فهمي ومحمود حميدة وجمال سليمان، وفتحي عبد الوهاب، وإياد نصار، ودرة، ومحسن محيي الدين، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير، إنتاج شركة add dimension بالشراكة مع Cine pro وسينرجي فيلمز، وتدور أحداثه في أجواء من الحركة والتشويق.



وكان المخرج عثمان أبو لبن، قد طرح عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الملصق الدعائي الأول للفيلم.



وتصدّر شخص بقناع ذهبي يرتدي جلباباً أسود، الملصق، وعلّق المخرج قائلاً: "الحرب لا تكسبها الجيوش على الأرض".



وكان آخر أعمال عثمان أبو لبن "توأم روحي"، الذي عُرِض في أغسطس 2020، وحقق إيرادات بلغت نحو 14 مليون جنيه مصري، وجسّد بطولته حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومي فؤاد، وهو آخر أعمال الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.