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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مثلي الأعلى طه حسين.. أول ثانوية أزهري مكفوفين يكشف تفاصيل التفوق

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

عبر الطالب عصام محمد إبراهيم أول جمهورية ثانوية أزهري كفيف، عن عميق فرحته بتحقيقه النجاح والتفوق في الثانوية الأزهرية.

وأكد الطالب عصام محمد إبراهيم، في مداخلة هاتفية لـ برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أنه كان يذاكر للنجاح، ولم يوقني أي شيء في سبيل تحقيق النجاح.

ووجه  الطالب عصام محمد إبراهيم أول جمهورية ثانوية أزهري كفيف، رسالة للجميع، قائلا :"أقول للجميع أنه أوعى خلي أي حاجة توقفك وتكون عائق أمام حياتك"، مضيفا أنه :"مثلي الأعلى الدكتور طه حسين، والأمام الشيخ محمد متولي الشعراوي.


وتابع  الطالب عصام محمد إبراهيم أول جمهورية ثانوية أزهري كفيف، أنهما من أهم الشخصيات المؤثرة في حياته، لافتا إلى أن هذا الأمر من توفيق ربي وربنا أكرمني كرم واسع ودافعة معنوية لما هو قادم بأذن الله.


وأنهى  الطالب عصام محمد إبراهيم أول جمهورية ثانوية أزهري كفيف، أنه :"كنت بذاكر كثيرا وأسرتي ساعدتني كثيرا".

 

فيما أعلن وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني عن ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس وذلك عبر موقع بوابة الأزهر للنتائج، بعد اعتمادها.

وأوضح أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والاسم، من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، الإلكتروني الذي تم تخصيصه، على موقع الوزارة.

 

عصام محمد إبراهيم ثانوية أزهري الثانوية الازهرية برنامج التاسعة دافعة معنوية شاشة الأولى

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