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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غداً... القمر عند اقرب مسافة له من الأرض

القمر
القمر

يترقب جميع هواة الفلك يوم الثلاثاء القادم، حيث يصل القمر فى هذا اليوم عند اقرب مسافة له من الأرض، فى ظاهرة تحدث لأول مرة خلال هذا الشهر ، حيث ينتظر حدوثها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال ، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة الفلكية.


وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أننا على نشهد فى يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس القمر عند اقرب مسافة له من الأرض.


وصرح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

اليوم .. قمر التربيع الأول لشهر محرم يزين السماء


وأشار استاذ الفلك، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

 

قمر التربيع الأول لشهر محرم يزين السماء

 

جدير بالذكر أننا شهدنا أمس الاحد الموافق 15 اغسطس،  فوق سماء الوطن العربي قمر شهر محرم 1443 فى طور "قمر التربيع الأول" وحدث ذلك  مساء يوم الأحد وظل مشاهداً إلى أن غرب عند منتصف الليل، ويكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أننا سيصل القمر لحظة التربيع الأول هذا الشهر يوم الأحد 15 أغسطس 2021 عند الساعه 06:19 مساءً بتوقيت مصر (04:19 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.

القمر سيشرق عند الظهر بالتوقيت المحلي وسيصل أعلى نقطة في السماء مائل  باتجاه الجنوب بالتزامن مع غروب الشمس وسيبقى مشاهدا إلى ما قبل منتصف الليل.
 

القمر اقرب مسافة له من الأرض هواة الفلك المعهد القومي للبحوث الفلكية الظاهرة الفلكية

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