أحدث التعديلات .. مانسوري تكشف عن لامبورجيني هوراكان TOROFERO

كشفت شركة مانسوري الألمانية و التي تعد واحدة من رواد مجال تعديل السيارات، عن نسختها المطورة من الايقونة الشهيرة لامبورجيني هوراكان، والتي تعتبر من اقوى السيارات الخارقة حول العالم وذلك لما تتضمنه من قدرات فريدة على التسارع و الانطلاق، بالإضافة إلى تصميمها الانسيابي الذي يحمل الكثير من المفاهيم، و لكن جاءت هذه النسخة بعد حزمة من التعديلات المطروحة لتكون باسم TOROFERO.

تعديلات مانسوري لـ لامبورجيني هوراكان

جاءت النسخة المعدلة TOROFERO و التي تستند إلى منصة لامبورجيني هوراكان، بمحرك من 10 اسطوانات طراز V10، بسعة 5200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة هائلة قدرها 1250 حصان بدلًا من 610 حصان فقط، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 1000 نيوتن/متر.

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة TOROFERO المعدلة إلى 340 كيلومتر في الساعة، و مع هذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 2.7 ثانية مما يجعلها تنضم وسط إصدارات السيارات الخارقة عن جدارة.

ولاشك أن تعديلات مانسوري الألمانية اضافت لمسة جمالية خارجية للسيارة TOROFERO المعدلة، حيث ظهرت بإطلالة خارجية سوداء بالكامل، مع ناشر أمامي متعدد الفتحات الهوائية، و التي يمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب العنصر الانسيابي القياسي الخاص بالهيكل الخارجي، و الذي يتمثل في مقدمة السيارة البارزة، مع الفتحات الجانبية الواقعة أعلى العجلات الخلفية.

و حصلت TOROFERO المعدلة على جنوط أنيقة ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع باللون الأسود أيضا، بالإضافة إلى سبويلر خلفي بارز، و منظومة عادم رباعية الأداء، إلى جانب شبكات خلفية أيضا بنفس الاطلالة الامامية.