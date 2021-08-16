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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. تزوجت مرتين واعتزلت .. ظهور جديد للفنانة المعتزلة نسرين

نسرين
نسرين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام وتويتر صورة لـ الفنانة المعتزلة نسرين زوجة الفنان محسن محيي الدين، حيث ظهرت بالحجاب بعد غياب أكثر من 30 عاما .

ظهور الفنانة المعتزلة نسرين بالحجاب

ظهرت المعتزلة نسرين، في الصورة الجديدة المتداولة على السوشيال ميديا بجوار زوجها الفنان محسن محيى الدين، في الصورة التي نشرها أحد الأقارب، وعلق: "بنت عمتى الجميلة الفنانة نسرين وزوجها المتألق الفنان محسن محيى الدين ربنا يعطيكم الصحة والعافية».

اعتزال الفنانة نسرين الفن

اعلنت الفنانة نسرين  اعتزالها  الفن منذ ما يقرب من 30 عاما ولم تظهر من حينها  للأضواء.

اسمها بالكامل نسرين محمد أحمد عبدالسلام، وولدت يوم 20 نوفمبر عام 1955 ، وحصلت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار.

تفاعل النشطاء مع صورة نسرين

لم ينس الجمهور المصري العاشق لتراث السينما قديما وحديثا الفنانة نسرين حيث علق الآلاف منهم بالإعجاب للفنانة المعتزلة وتمنوا لها حياة سعيدة.

أحدهم قال: « والله زمان ياست الكل .. دي كانت الكراش بتاعتي زمان من أيام فيلم الحفيد »، وقال آخر « الفنانة نسرين كنا بنحبها جدا ولسة بنحبها »، وعلق ثالث: « كانت احدى جواهر وجميلات جيل الثمانينات بس اختفت فجأة ومعرفناش راحت فين ».   

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اخر ظهور للفنانة المعتزلة نسرين من خلال الفيديوجراف التالي.

الفنانة نسرين نسرين محسن محيى الدين الفنانة المعتزلة المعتزلة

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