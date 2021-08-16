أحمد حلمي عن ظهوره بسيارة واحد في 3 أفلام : كان عليها أقساط

علق الفنان أحمد حلمي على ظهوره في ٣ افلام له بعربية واحده جيب حمراء دون تغيرها.



ونشر أحمد حلمي عبر حسابة بإنستجرام صورة للعربية في فيلم زكي شان وفيلم ميدو مشاكل وفيلم ظرف طارق وعلق قائلا "كان عليها أقساط بس".





وكان الحساب الرسمى لـ"يونيسف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، قد أعلن تعيين الفنان أحمد حلمى سفيرا إقليميا لليونيسف، عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وكتب الحساب: "انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تم تعيينه سفيرًا إقليميًا لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتحدث تيد شيبان، مدير اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع أحمد حلمى عبر فيديو قائلا: "عندما نخبر الناس إنك سفير نوايا حسنة لليونسيف، يخبروننا كم أنت ممثل رائع وكم تمتعتهم وتجعلهم يضحكون".

ورد أحمد حلمى: “وأنا النهارده كمان فخرى زاد الحقيقة، مش هبقى مجرد سفير لمكتب مصر، لكن إن شاء الله الدورة الجاية دى، نحقق أكتر وأكتر، مش بس على المستوى المحلى، لكن على المستوى الإقليمى”.

https://www.instagram.com/p/CSm5nfWq90b/?utm_medium=copy_link