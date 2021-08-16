زفة الموت.. الآلاف من أهالي البحيرة يشيعون جثماني عروسين بالدموع.. شاهد

شيع الألاف من أهالي قرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاي البارود فى محافظة البحيرة، جثماني عروسين لقيا مصرعهما ليلة زفافهما.

ولقي عريس وعروسة وشقيقة العروسة ونجل شقيق والد العريس، مصرعهما في ليلة الزفاف، إثر انقلاب سيارة الزفة التي كانت تقلهم في الترعة أمام قرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود، تم نقلهم لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة أمام قرية قرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود.

و انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع عريس و عروسة وشقيقة العروسة ونجل شقيق والد العريس، وهم :"حسام حسن محمد قنديل ٢٦ سنة، قرية الشعيرة، توقف بعضلة قلب، أحمد بهاء محمود قنديل ٢٠سنة، توقف بعضلة قلب، ندى سامح محمد قنديل ١٨ سنة، علا سامح محمد قنديل ١٥ سنة، جميعهم مقيمين في قرية الشعيرة.

وتم نقل الجثث إلى المستشفى العام بمركز إيتاي البارود، تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

236299127_3139343156286478_5230898111730407139_n (1)

236426186_3139330492954411_4798744075613667670_n

239022743_3139241966296597_7299266338627215324_n