مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 8 - 2021.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأثنين 16 - 8 - 2021 عدد من مباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مباراة الاسبوع الأول من الدوري التركي لفريق جالتا سراي الذي يلعب ضمن صفوفه محترفنا الدولي مصطفى محمد .
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
فياريال x غرناطة – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports HD 1
إلتشي x اتلتيكو بيلباو – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الجونة x بيراميدز – الساعة السابعة مساء على قناة 1 OnTime Sports
أسوان x المقاولون العرب – الساعة السابعة مساء على قناة 3 OnTime Sports
المصري x سموحة – الساعة التاسعة مساء على قناة 2 OnTime Sports
مواعيد مباريات الدوري التركي
سيفا سبو x قونيا سبور – الساعة السادسة والربع مساء
مالاتيا سبور x طرابزون سبور – الساعة السادسة والربع مساء
جيرسون سبور x جالتاسراي – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
بوافيستا x باكوس فيريرا – الساعة الثامنة مساء
بيلينينسيش x ماريتيمو – الساعة العاشرة والربع مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الاتحاد x الرائد – الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساء