مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 8 - 2021.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأثنين 16 - 8 - 2021 عدد من مباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مباراة الاسبوع الأول من الدوري التركي لفريق جالتا سراي الذي يلعب ضمن صفوفه محترفنا الدولي مصطفى محمد .

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال x غرناطة – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports HD 1

إلتشي x اتلتيكو بيلباو – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة x بيراميدز – الساعة السابعة مساء على قناة 1 OnTime Sports

أسوان x المقاولون العرب – الساعة السابعة مساء على قناة 3 OnTime Sports

المصري x سموحة – الساعة التاسعة مساء على قناة 2 OnTime Sports

مواعيد مباريات الدوري التركي

سيفا سبو x قونيا سبور – الساعة السادسة والربع مساء

مالاتيا سبور x طرابزون سبور – الساعة السادسة والربع مساء

جيرسون سبور x جالتاسراي – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

بوافيستا x باكوس فيريرا – الساعة الثامنة مساء

بيلينينسيش x ماريتيمو – الساعة العاشرة والربع مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الاتحاد x الرائد – الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساء