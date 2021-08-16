عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين 16-8-2021

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين 16-8-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الاثنين الموافق 16 أغسطس 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم.. كالتالي:

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.63جنيه، والبيع 15.73جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 18.4293جنيه، والبيع 18.5614جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.6272 جنيه ، البيع 21.8222 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.4621 جنيه، والبيع 12.5719جنيه.  ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.478 جنيه، والبيع 2.4962 جنيه.

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-8-2021

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 16-8-2021

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7728 جنيه، والبيع 1.791 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8071 جنيه، والبيع 1.8231 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 17.0577 جنيه، والبيع 17.1913 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.2415 جنيه، والبيع 14.3863 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء  . 11.4693 جنيه، والبيع  11.5977 جنيه

أسعار صرف العملات الأجنبية الدولار الأمريكى اسعار صرف العملات البنك الأهلى المصرى الجنيه المصري

موضوعات متعلقة

الإسترلينى الأعلى .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 27-5-2021

الاسترلينى الأعلى سعرا.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 24-5-2021

استقرار سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه.. وارتفاع الذهب

سعر بيع وشراء الريال السعودى بالبنوك اليوم

ترشيحاتنا

وزيرا الصناعة والسياحة يبحثان استعدادات مصر للمشاركة بـ إكسبو 2020 في دبي

علماء يكتشفون مفاجأة في باطن كوكب المريخ ..تفاصيل

قاهر الأهلى يدعم الزمالك فى شكوى فرجانى ساسى والدحيل القطرى

فى عيد ميلاده.. 3 أزمات فى حياة تامر حسنى "كان ممكن تخلص على الواتساب"

أحمد سمير فرج: الاسماعيلي لم يفوت مباراة الزمالك والدليل الأهلي

إيهاب جلال ينتظر مارسيلو في الإسماعيلي قبل مواجهة إنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية| تفاصيل

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

تجاوزنا الـ 100.. أسماء يوسف تحذر من موجة كورونا الرابعة

مرفوض .. مجدى عبدالغني يكشف حقيقة التفويت فى مباراة الزمالك والاسماعيلي

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

غايب من 5 أيام.. العثور على جثة أمين شرطة داخل مستشفى بالقاهرة

نقل الفنانة سحر عبد الحميد للعناية المركزة ..وابنتها : قلبها تعبان

بعد الموجة الحارقة.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

فيديو

فيديوجراف.. تزوجت مرتين واعتزلت .. ظهور جديد للفنانة المعتزلة نسرين

خلي بالك.. 2000 جنيه مخالفة تركيب زجاج فاميه في قانون المرور الجديد

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ