أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 11-8-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.63 جنيه، والبيع 15.73 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 18.3074 جنيه، والبيع 18.4434 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.6007 جنيه ، البيع 21.7766 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.4731 جنيه، والبيع 12.5679 جنيه. ‏



سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.4615 جنيه، والبيع 2.4801 جنيه.

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7487 جنيه، والبيع 1.7597 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7637 جنيه، والبيع 1.805 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 16.9284 جنيه، والبيع 17.0589 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.1218 جنيه، والبيع 14.2314جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.4662 جنيه، والبيع 11.5616 جنيه



أسعار صرف العملات العربية اليوم

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.3216 جنيه و 52.3374 جنيه للبيع.

كما سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودى‏ للشراء 4.1652 جنيه و 4.1943 جنيه للبيع ‏.

وسجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2618 جنيه و 4.2827 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار البحريني للشراء 40.3876 جنيه و 41.7241 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ ال‏عمانى‏ للشراء 39.6701 جنيه و 40.8593 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

وسجل ال‏ريال‏ ‏القطرى‏ للشراء 4.0077 جنيه و 4.3191 جنيه للبيع.

وسجل ال‏دينار‏ ‏الأردني‏ للشراء 21.7385 جنيه و 22.2175 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاربعاء11-8-2021