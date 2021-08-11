عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 11-8-2021

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.63 جنيه، والبيع 15.73 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 18.3074 جنيه، والبيع 18.4434 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.6007 جنيه ، البيع 21.7766 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.4731 جنيه، والبيع 12.5679 جنيه.  ‏

txt

أسعار الذهب تعاود الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-8-2021


سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.4615 جنيه، والبيع 2.4801 جنيه.

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7487 جنيه، والبيع 1.7597 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7637 جنيه، والبيع 1.805 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 16.9284 جنيه، والبيع 17.0589 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.1218 جنيه، والبيع 14.2314جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء  11.4662 جنيه، والبيع 11.5616 جنيه
 

أسعار صرف العملات العربية اليوم 

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.3216 جنيه و 52.3374 جنيه للبيع.

كما سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودى‏ للشراء 4.1652 جنيه و 4.1943 جنيه للبيع ‏.

وسجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2618 جنيه و 4.2827 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار البحريني للشراء 40.3876 جنيه و 41.7241 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ ال‏عمانى‏ للشراء 39.6701 جنيه و 40.8593 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم

وسجل ال‏ريال‏ ‏القطرى‏ للشراء 4.0077 جنيه و 4.3191 جنيه للبيع.

وسجل ال‏دينار‏ ‏الأردني‏ للشراء 21.7385 جنيه و 22.2175 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاربعاء11-8-2021

 

العملات الاجنبية اسعار العملات الاجنبية والعربية البنك الأهلى المصرى الدولار الأمريكى الدينار الكويتي الريال السعودى أسعار صرف العملات العربية اليوم

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي في منتصف التعاملات اليوم

الحق اشتري.. خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار الذهب في سبتمبر رغم التراجع الشديد حاليا

ترشيحاتنا

أشرف نجم :لا تصفية لبنك الاستثمار القومي ونعمل على خطة إعادة هيكلته

لماذا يزور مدير المخابرات الأمريكية إسرائيل و الضفة الغربية؟

طوله 4 أمتار .. ثعبان يقتحم منزلا ويتناول بطانية لهذا السبب

يهدد كوكب الأرض.. تقرير أممي يحذر من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة قريباً

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم والقنوات الناقلة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء في العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تعلن موعد عودة العمل بمراكز تطعيمات واستخراج شهادات فيروس كورونا

إسرائيل تحاول منع "مصيبة" لإدارة بايدن

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

قبل عقد قرانها على شقيقه.. رامي عاشور يوجه رسالة لـ نيللي كريم

متفوقا على أندية أوروبية.. الأهلي يحتل المركز الـ26 عالميا

بعد مواجهة الاتحاد.. 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير

ميدو يعلن خوض الزمالك مبارياته على ملعب الدفاع الجوي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. بالأرقام .. الأهلي ينهي 3 صفقات من العيار الثقيل

فيديو جراف.. رنيم: أمي حاولت دهسي علشان عايزة أخلع الحجاب

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسه .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

اﻟﻤﺰﻳﺪ