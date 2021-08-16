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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حياة كريمة

تعليم الفيوم: مشاركات للطلاب فى مسابقات دولية ضمن مبادرة حياة كريمة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم

قال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن محور التعليم فى مبادرة حياة كريمة يحظى باهتمام كبير الآن، مشيرا إلى أن المبادرة قامت بعمل دراسات تربوية للوضع الحالي والتخطيط كان محكم ووضع الاحتياجات من إنشاء مدارس جديدة أو رفع كفاءة بعض المدارس القديمة.

وأضاف أكرم حسن خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وجود كثافات عالية فى بعض الصفوف، خاصة فى مراحل التعليم الأساسي من شأنه أنه يضعف من جودة التعليم، موضحا أن جزء من جودة التعليم يصب فى صالح حياة كريمة.

وتابع أن التوسع فى بناء المدارس وزيادة عدد الفصول سيعطي أريحية كبيرة فى عملية التعليم والتعلم داخل تلك الفصول، إضافة إلى تقليل المشاكل التي تتج من بعد المسافات، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ مركزين بمحافظة الفيوم ضمن المبادرة، ويجد بمركز منهم 64 مشروع للتعليم مابين بناء مدارس وتوسعة وتعلية فى المباني القائمة ورفع كفاءة.

وأشار إلى أن مركز يوسف الصديق حظى ب17 مشروعا تعليميا، مؤكدا أن تلك المشروعات بناءا على دراسة وإحتياجات تربوية ولقاءات نقاشية تم عملها مع أهالى المركزين.

وأفاد أنه كان لابد من أن يكون هناك مدارس زراعية قائمة على طرق حديثة فى الزراعة، متابعا أنه سيكون هناك مشاركات للطلاب فى مسابقات دولية ضمن مبادرة حياة كريمة.

طرق حديثة فى الزراعة حياة كريمة دراسات تربوية انشاء مدارس جديدة رفع كفاءة بعض المدارس

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