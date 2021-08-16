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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عن نغمة تفويت المباريات.. خبراء الكرة: مرفوضة والإقصاء عقوبة صارمة من الفيفا

الزمالك ضد الإسماعيلي
الزمالك ضد الإسماعيلي

سادت نغمة التفويت فى مباريات الدوري الممتاز بين جماهير الكرة المصرية فى ظل احتدام المنافسة القوية بين الاهلي والزمالك على حصد لقب الموسم الحالي.

ويتصدر الزمالك ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ٧٠ نقطة ويطارده النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد ٦٨ نقطة.

ورفض خبراء الكرة وجود فكرة التفويت فى الدورى الممتاز مشيرين إلى أن قطبي الكرة المصرية يرفضان نيل اى لقب عبر تفويت المباريات.

فى البداية علق مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على نغمة تفويت المباريات فى الدورى الممتاز قبل ختام منافسات البطولة المحلية وقال البلدوزر : نغمة التفويت مرفوضة على الاطلاق فى الدورى المصرى ولن يقبل بها قطبا الكرة المصرية ناديا الاهلي والزمالك.

أضاف: لا صحة لقيام النادي الإسماعيلي بتفويت المباراة أمام الزمالك وفريق الدراويش كان مجهدا من ضغط المباريات المتتالية فى المسابقة المحلية وفى ظل خوض فريق الإسماعيلي مباراة بيراميدز ثم الاهلي منذ يومين فى لقاء قوى وتأثره بدنيا بضغط المباريات وخوض لقاء كل ثلاثة أيام تعرض إلى الخسارة أمام الزمالك.

وقال ايضا: اى مدرب بحجم ايهاب جلال لن يغامر باسمه وسمعته فى الأوساط الكروية من أجل مباراة ويلعب دوما منذ قدومه لتولى المسؤلية وقيادة فريق الدراويش على تحقيق الفوز ونجح فى العودة بالاسماعيلي إلى سلسلة الانتصارات منذ قدومه إلى قلعة الاسماعيلية.

اشار إلى أن جميع الفرق خلال منافسات الجولات الأخيرة بالدورى الممتاز تخوض مبارياتها من أجل تحقيق الفوز أو إقتناص نقطة على الأقل وعدم الخروج خالية الوفاض.

فيما قال عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي : نغمة التفويت سيئة للغاية، الجميع يلعب في الدوري بنزاهة، التفويت لمن ولمصلحة من؟، هذه النغمة غير مقبولة نهائيًا, كرة شيلونجو أمام الزمالك أراها اليوم مجرد فرصة ضائعة وتصرف خلالها بشكل خاطئ.

فيما أكد عبدالمنعم حسين الشهير بشطة مدير اكاديميات النادي الأهلي أنه يرفض نغمة التفويت فى الدورى المصرى وقال شطة : الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يعتبر اى تفويت أو تواطؤ فى المباريات جريمة تستوجب عقوبات مالية وتصل الاستبعاد ٤ سنوات من المسابقات بمختلف مسمياتها.

أضاف : الاهلي والزمالك لا يحتاجان إلى تفويت المباريات فى الدورى المحلي من أجل الحصول على لقب البطولة المحلية وقطبي الكرة المصرية من كبار الأندية العربية والإفريقية يرفضان الحصول على اى لقب يأتي جراء التفويت والتواطؤ.من قبل الفرق الأخرى.

شدد على أنه يرفض نغمة التفويت فى المباريات بالدورى الممتاز لافتا إلى انه من الوارد أن تكون هناك اخطاء غير مقصودة من جانب بعض لاعبي الفرق الأخرى فى مباريات قطبي الكرة المصرية لكن لا يمكن أن يطلق عليها تواطؤ أو تفويت.

لفت إلى أن الاهلي والزمالك حريصان على المنافسة على حصد لقب البطولات المحلية عن طريق بذل العرق والجهد داخل المستطيل الأخضر.

بينما أكد أحمد سمير فرج لاعب منتخب مصر السابق أن النادى الاسماعيلي بعيد عن نغمة التفويت فى مباراته أمام الزمالك بالدوري الممتاز وقال أحمد سمير فرج عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 
طب علشان الهرى والله العظيم الاسماعيلي مش مفوت الماتش بس هو ده مستوانا خصوصا ضد الفرق الكبيرة والدليل على كلامى ماتش الاهلي ..

اضاف: الأهلي مضيع ثلاث انفرادات أنا مش فاهم الناس شايفة أننا كنا كويسين ضد الاهلي ازاى باستثناء فوزى وأربع أهداف محققة واللى عايز يهرى يهرى.

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